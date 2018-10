Muddermænd i egen hørm

Hop i nogle gamle løbeshorts. Find din grimmeste t-shirt og stik fødderne i de løbesko, du bruger til havearbejde.

Så er udstyret i orden til at gennemføre årets udgave af Xtrem Mandeløb, som lørdag fandt sted i og omkring det militære øvelsesterræn ved Hvorup Kaserne i Nr. Sundby.

Du skal ikke være bange for søle og mudder eller få revet en røvbalde til blods, hvis du skvatter i terrænnet.

Når løbsdistancen på de 12,4 km så er overstået, smider du tøj og sko i nærmeste skraldespand. Det alt andet end stilfulde terrænløb i Lindholm Høje et par kilometer nordenfjords er hård kost, som hverken henvender sig til tøsedrenge eller seriøse løbetalenter.

Snarere den bløde mellemvare med lidt mave og ondt i bentøjet bagefter. Her er tynde og tykke, der ser ud til at være i alt fra god træningstilstand til god foderstand. Aldersmæssigt især fra 20’erne til op i 40’erne, og fælles for alle 920 deltagere er tydeligvis et godt humør på dagen.

Opvarmning til Kim Larsen

Opvarmningen foregår til Kim Larsen-musik.

-Løbet handler om socialt samvær mere end om at vinde. Vi er her for have det hyggeligt sammen, siger Dan Lichon, formand for Aalborg Firmaidræt.

Ekstra Bladet møder ham ved tre af de stejle mudderbakker, som kun bæltekøretøjer kan forcere på en våd dag.

-Jeg harselv lagt ruten, så deltagerne helst skal arbejde lidt, griner han.

Fra hvor vi står, er der tre kilometer til mål. Forinden har ekstremløberne klatret over skibscontainere, løbet hen over skrotbiler og sprunget gennem ild.

Nu står den så på korte, men stejle skrænter af vådt ler. Tre gange ned og tre gange op efterfulgt af 150 meter gennem knæhøjt vand incl. nogle dybe huller.

Kom i mine arme

På toppen står official Mia Schäffer Hansen og guider de dødtrætte løbere ned ad de glatte skråninger.

-Kom nærmere d’herrer og tag den på røv eller albuer, råber hun.

-Jeg vil hellere have en krammer, lyder det forpint fra en slemt tilsølet herre med anlæg til mave.

-Så kom i mine arme, kvidrer Mia, hvorefter den gule vest skifter kulør til brun.

-Ja, ja den kan vaskes, siger Mia, der til daglig læser sport og event i Aalborg.

En okay bette tur

De fleste deltagere løber i hold, og mange venter ikke med at drikke øl til efter løbet.

-Vi har det jo skidesjovt, fortæller Michael Bøgsted, som sammen med fem-seks venner løber for Team Bøgsted. Om de vinder over Fædre På Flugt, Siemens vindbaskere eller Bolsjestriberne.

- Det var sgudda en okay bette tur, lyder det fra makkeren, Thomas Winther.

Med-løberen Mikkel Maul er enig:

-Det var dejligt at få skyllet al mudderet af i ny og næ, men hold da op, hvor bliver man beskidt.

1000 til kvindeløb

Årets Xtrem Mandehørm var den niende af slagsen. På flere opfordringer lavede Aalborg Firmaidræt i år et næsten tilsvarende løb for kvinder over en strækning i det samme terræn, men kun på otte kilometer.

Det fandt sted i fredags og havde ikke færre end 1000 deltagere.

-Vi døbte kvindeløbet Ladies Mud Race. Det var udsolgt på 19 minutter, så det er også med næste år, fortæller Dan Lechon fra firmaidrætten.

- Så kvindehørmen slog faktisk mandehørmen i første forsøg?

-Ja, det kan man roligt sige. På egen bane endda.