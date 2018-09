Mueller godtager skriftlige svar fra Trump i efterforskning

Specialanklager Robert Mueller er villig til at godtage skriftlige svar fra den amerikanske præsident, Donald Trump, i sin efterforskning af mulig russisk valgindblanding.

Det tilbyder Mueller i et brev til Trumps advokater, oplyser kilder fra Muellers kontor ifølge avisen The New York Times.

Mueller undersøger, hvorvidt medlemmer af Trumps kampagnestab har samarbejdet med russiske agenter under valgkampen i 2016.

Brevet er den seneste udvikling i en langvarig forhandling mellem parterne om, hvorvidt og under hvilke forhold Trump skal afhøres i sagen.

Det står dog ikke klart, om Mueller helt opgiver at få præsidenten til at svare mundtligt på spørgsmål i efterforskningen.

Mueller har tidligere indikeret, at han ønsker at afhøre Trump om, hvorvidt han har forsøgt at sætte en stopper for efterforskningen af mulig russisk indblanding. Blandt andet ved at fyre den tidligere FBI-chef James Comey.

Men i brevet beder Mueller ikke Trump om at svare på spørgsmål i den retning.

Det får Trump-støtter til at konkludere, at hvis en afhøring af Trump finder sted, vil spørgsmålene ikke have så bred en spændvidde, som Trumps advokater tidligere har frygtet.

Men omvendt står der i brevet, at Mueller senere vil vurdere, om der er brug for yderligere oplysninger fra præsidenten. Dermed vil der kunne blive spurgt ind til flere emner på et senere tidspunkt.

Trumps advokater har endnu ikke kommenteret på Muellers tilbud.

- Vi vil fortsætte den igangværende dialog med specialanklagerens kontor, siger advokat Jay Sekulow til The New York Times.

Også Muellers kontor afviser at kommentere på brevets indhold.

I sidste uge langede Trump ud efter Muellers efterforskning, som han kaldte "en illegal undersøgelse", ligesom at han tidligere har kaldt efterforskningen for "en heksejagt".