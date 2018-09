Mug på frugt fra Irma: Pas på hvis du har købt denne pose

System Frugt tilbagekalder et parti økologiske abrikoser, fordi der er fundet mug i nogle af poserne

De er modnet på træerne og håndsorteret, så kun de lækreste er tilbage, fremgår det af teksten på poserne.

Men et parti af de økologiske abrikoser fra Irma er så ulækre, at de slet ikke egner sig til at spise.

Derfor har selskabet System Frugt valgt at tilbagekalde partiet.

Det skriver Fødevarestyrelsen.

Ifølge Fødevarestyrelsen er der konstateret mug (skimmel) i nogle af poserne med abrikoser.

- Skimmelvækst medfører, at abrikoserne ikke længere er egnede til at blive spist af mennesker, skriver Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse.

Forbrugere med pakninger med abrikoser fra dette parti opfordres til at kassere dem eller at levere dem tilbage til butikken, hvor de er købt.

Der er tale om poser med et indhold på 250 gram abrikoser. De har en holdbarhedsdato til enten 13. januar 2019 eller 24. februar 2019. Desuden er poserne udstyret med EAN nummeret 5718140602101.

De er alene blevet solgt i Irma-butikker landet over.