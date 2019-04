Mulig SAS strejke: Slut med billige billetter hos konkurrenten

Norwegian sløjfer selskabets billige billetter forud for mulig SAS-strejke. Vil ikke være rejsegaranti for SAS, lyder det fra direktør

Mens passagererne holder vejret hos SAS, slår konkurrenten Norwegian op i banen og sløjfer billige billetter fra i morgen, hvor strejken i givet fald bliver en realitet.

Det bekræfter selskabet over for Ekstra Bladet:

'Det stemmer at vi ikke sælger 'fullflex'-billetter på udvalgte ruter, fordi vi ønsker, at de, der ønsker at rejse, faktisk får muligheden for det. Tidligere har SAS-rejsende, som frygtede strejke, bestilt 'fullflex'-billetter, men annulleret billetten i det øjeblik, at strejken blev afværget,' lyder det fra kommunikationsdirektør Lasse Sandaker-Nielsen i en mail til Ekstra Bladet.

SAS-piloterne har varslet strejke fra i aften klokken 00.00, hvis ikke det lykkes at få en overenskomst med ledelsen i det nordiske flyselskab. Derfor er der en reel risiko for, at de blå-hvide vinger ikke kommer i luften.

Når klokken slår midnat er der tre scenarier. 1. de når en aftale. 2. Forligsmanden udsætter konflikten i to uger, hvis det vurderes, at der er en mulighed for at nå en løsning. 3. De ender i konflikt. Sådan lyder det fra Ole Kirchert Christensen, chefredaktør på check-in.dk:

- Som jeg hører det, er parterne relativt langt fra hinanden. Uden at kunne sige det med sikkerhed, ender det med udsættelse i to uger eller konflikt, siger Ole Kirchert Christensen.

Hos Norwegian siger kommunikationsdirektøren, at man selvfølgelig ønsker passagererne:

'Men ønsker ikke at fungere som rejsegaranti for SAS-kunder.'