Mulig storm: Spænd trampolinerne fast i weekenden

Det kommer til at regne og blæse i weekenden, nogen steder kan der være risiko for kortvarig orkanstyrke

DMI melder om blæst og regn natten til lørdag, der vil være mulighed for blæst med kortvarig orkanstyrke.

Hvis du bor i Vestjylland eller nord for Limfjorden og planlægger en weekend udenbys vil det være en god ide at sikre haven, inden weekenden melder sig.

- Med muligheden for storm vil det være en god ide at sikre sine lette udendørs ting, som for eksempel trampoliner, siger vagtchef hos DMI Bolette Brødsgaard.

Ingen Knud

Der er dog ikke tale om en storm i en størrelsesorden, der vil matche stormen Knud, der sidste år også hærgede det nordvestlige Danmark og sørgede for oversvømmede biler og væltede strandhuse. De kraftige vindstød, der blæser forbi i denne omgang, vil nok være mere anonyme.

- Der er ikke tale om, at der skulle være et navn klar til denne mulige storm, så slemt er det endnu ikke, siger Bolette Brødsgaard.

DMI kan dog endnu ikke sige, om vi vil komme helt op på orkanstyrke.

- Det er meget usikkert om, der overhovedet kommer en kraftig storm. Det kan vi ikke sige med sikkerhed på nuværende tidspunkt. Men der vil med sikkerhed være blæst og regn, siger Bolette Brødsgaard.

Nord- og vestjyderne er ikke de eneste, der kan se frem til en weekend med blæst og regn. For selvom de kan se frem til 20 millimeter natten til lørdag og i løbet af dagen, vil hele landet faktisk kunne se frem til mellem 10 og 15 millimeter regn i samme periode. Det kan føre til ekstra udfordringer på vejene.

- Vi oplever, at det faldende løv fra træerne får stoppet ristene godt til, og der vil derfor nogle steder være mulighed for oversvømmelser, når der falder så meget regn, siger Bolette Brødsgaard.