Mulig svindelsag: Styrelse bortviser fem ansatte

Bygningsstyrelsen har fået Kammeradvokaten til at undersøge, om medarbejdere har modtaget uretmæssige fordele

Bygningsstyrelsen har bortvist fem medarbejdere som følge af sagen om mistænkelige køb af installationsvirksomheden Kemp & Lauritzen.

Det oplyses i en pressemeddelelse fra Bygningsstyrelsen.

Ifølge meddelelsen er der fundet 'dokumentation for klare overtrædelser af Bygningsstyrelsens interne regler for indkøb og modtagelse af gaver'.

Bortvisningerne betyder i praksis, at de omtalte medarbejdere er blevet opsagt med øjeblikkelig virkning.

Yderligere tre medarbejdere er fortsat suspenderede.

Udmeldingen kommer, efter at Kemp & Lauritzen for godt to uger siden bortviste fire medarbejdere og fortalte, hvordan ansatte i firmaet har solgt tablets og telefoner til styrelsen.

Telefoner og tablets har intet at gøre med den serviceaftale, som Kemp & Lauritzen har haft med Bygningsstyrelsen.

Bygningsstyrelsen kan ikke give yderligere oplysninger i sagen, og afventer Kammeradvokatens samlede undersøgelse i august.