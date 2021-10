Mulighed for nordlys over Danmark

En solstorm giver natten til søndag mulighed for at se nordlys i Danmark

Det er forholdsvist sjældent, at danskerne har mulighed for at se nordlys i Danmark.

Men en kraftig solstorm gør, at der natten til søndag vil være en mulighed for, at nogle heldige danskere kan se fænomenet.

Det fortæller Christoffer Karoff, der er lektor ved Aarhus Universitet med speciale i rumforskning, til Ekstra Bladet.

- Normalt kan vi ikke se nordlys i Danmark, men nogle gange, når der har været de her ret kraftige solstorme, og hvis retningerne på den her solstorm passer rigtigt sammen med jordens magnetfelt, så kan vi være heldige at se det fra Danmark, siger han.

Her skal du gå ud

Hvis man vil gøre sig håb om at se nordlys over Danmark, så er der et tidspunkt, som er bedst, fortæller Christoffer Karoff.

- Lige før midnat er det bedste tidspunkt at gå ud på, men hele natten kan bruges, og så skal man kigge mod nord. Man skal være så langt væk fra al belysning, som overhovedet muligt, siger han og tilføjer:

- Specielt mod nord skal der gerne være frit for kunstigt lys, hvis man skal have en chance for at se det.

Men det bliver desværre overskyet i det meste af Danmark natten til søndag, hvilket kan gøre det svært at se nordlyset, oplyser Bolette Brødsgaard, der er vagthavende meteorolog ved DMI, til Ekstra Bladet.

- På Bornholm kan der være en mulighed for, at der ikke er så mange skyer, så man kan se nordlys, siger hun.