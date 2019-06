Muligt angreb: Hund død efter bid i struben

En almindelig fredag aften skulle vise sig at blive et helvede for en sønderjysk familie, da de fandt deres otte år gamle hund død med et bidemærke i struben.

Det fortæller hundens ejer Jonna Vildbæk Laustrup.

- Min mand var ude i værkstedet, da han hørte hende gø et par gange, men så blev der helt stille. Men det gjorde hun tit, så det tænkte han ikke videre over, fortæller hun til Ekstra Bladet.

Bidemærke i struben

Jonna Vildbæk Laustrup kom hjem til deres gård, lidt uden for Store Andst nær Vejen, efter at have været ude at handle, og allerede der undrede hun sig over, hvor hunden Bella var henne.

- Hun plejede altid at komme, når jeg kommer hjem. Min mand tænkte ikke over det, da han lige havde hørt hende gø, men da hun stadigvæk ikke var kommet efter noget tid, så blev vi urolige, fortæller Jonna Vildbæk Laustrup.

Familien gik ud for at lede efter Bella, men de regnede ikke med, at de skulle finde hende livløs.

- Vi går måske 30 meter væk fra, hvor min mand havde stået, da vi finder hende. Hun ligger helt livløs med bidemærker i struben. Et af biddene havde ramt halspulsåren - så det er gået stærkt, fortæller hun.

Måske en grævling

Hunden Bella har tidligere trukket sig sejrrigt ud af kampe med andre dyr som eksempelvis en ræv. Bella har dog tabt et slagsmål med en grævling engang. Det har betydet, at hun plejer at styre uden om dem.

- Det kunne måske være en grævling, der har angrebet Bella. Hun er dog tidligere blevet revet af en af dem, så hun går ikke derhen, hvor de plejer at opholde sig. Derfor synes jeg, det ville være underligt, hvis det var en grævling, der havde angrebet hende - det kan dog ikke udelukkes, fortæller Jonna Vildbæk Laustrup.

- Kunne det være en hund fra området?

- Der er ikke andre hunde i området.

Familien fandt Bella udenfor gårdens maskinhus. Foto: Privatfoto

Ulv set i området

En ulv blev i slutningen af maj set i byen Brørup omkring 20 kilometer vest for Jonna Vildbæk Laustrups hjem.

Det kan pege i retning af, at der muligvis kunne være tale om det første ulveangreb på en hund i Danmark i mange år.

Se også: Ekspert er sikker: Ulv er på spil

Naturstyrelsen undersøger hændelsen

Efter den tragiske episode lavede Jonna Vildbæk Laustrup et opslag omkring hændelsen på Facebook.

Her blev hun anbefalet at tage kontakt til Naturstyrelsen, som kunne lave undersøgelser af bidemærkerne for endeligt at afgøre, om der er tale om et ulveangreb.

- De andre anbefalede, at jeg tog kontakt til Naturstyrelsen - men det bringer ikke Bella tilbage, så det gad vi ikke, fortæller hun.

- Formanden for den lokale jægerforening kom dog ud og så til hende, og sagde, at det var vigtigt at det blev tjekket, så det gik vi med til, så længe det var ham, der stod for det.

Der gjorde formanden, hvilket betød, at naturstyrelsen lørdag eftermiddag tog ud og tjekkede bidemærkerne.

- Der er ikke umiddelbart noget, der tyder på, at det har været en ulv eller en stor hund, men vi har for en sikkerheds skyld taget en dna-prøve, som vi nu afventer svar på. Men vi har omvendt heller ikke meget erfaring i at kigge på hunde. Jeg har set flere ulvebid på får, og der ser det anderledes ud, siger Jens Henrik Jakobsen, der er vildtkonsulent hos Naturstyrelsen.

Dna-prøvernes resultat ligger klart om nogle uger.