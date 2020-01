Muligt gennembrud

Australske forskere kan være et skridt nærmere en vaccine mod det dødelige coronavirus.

Et hold forskere har således for første gang dyrket en udgave af virusset i et laboratorie uden for Kina med succes.

Det oplyser Peter Dohertys Institut for Infektion og Immunitet i Melbourne onsdag.

Instituttets forskere har dyrket coronavirusset ud fra en inficeret patientprøve den 24. januar.

Virusset vil blive delt med laboratorier, der arbejder tæt sammen med Verdenssundhedsorganisationen (WHO) i Europa såvel som i Australien. Det sker for at hjælpe med at bekæmpe virusset, oplyser instituttet.

Det dyrkede virus skal hjælpe med at bestemme sygdommens præcise diagnose og hjælpe med at vurdere effektiviteten af forsøgsvacciner.

Det dødbringende udbrud, der frem til onsdag har kostet mindst 132 mennesker livet, opstod i den kinesiske by Wuhan i midten af december.

Det er "et betydeligt gennembrud", at det nu er lykkedes at dyrke virusset. Det siger Julian Druce, der er leder af laboratoriet for virusidentificering på Peter Dohertys Institut for Infektion og Immunitet.

Det er første gang, at det nye coronavirus er blevet dyrket i en såkaldt cellekultur, som er dyrkning af celler uden for deres naturlige forhold, uden for Kina.

- Det at være i besiddelse af det rigtige virus betyder, at vi nu har mulighed for rent faktisk at bekræfte og bevise alle testmetoder og sammenligne deres følsomhed og specificiteter.

- Det her ændrer alting i forhold til at kunne stille en diagnose, udtaler Julian Druce i en erklæring.

Foruden Kina er der konstateret smittede personer i Japan, Sydkorea, Taiwan, Thailand, Nepal, Vietnam, Canada, Saudi-Arabien, Singapore, USA, Frankrig, Australien og Tyskland.