Muligt notatfusk i betændt sag om politikeres venskab med gavmild byggematador

Meget tætte bånd til den midtjyske boligkomet, René Birch, og hans hastigt voksende byggekoncern har fået mistanker om vennetjenester til at klæbe til Birchs nære venner, Silkeborg-borgmester Steen Vindum (V) og partifællen Jarl Gorridsen.

Sagen er omtalt i Ekstra Bladet i dag.

I flere måneder har der været tvivl om især Jarl Gorridsens habilitet. Ikke alene fordi hans private firma i stort omfang leverer teknisk måleudstyr til vennens byggeprojekter, men også fordi politikerens valgplakater i den seneste valgkamp kunne ses på Birchs ejendomme og køretøjer.

- Jeg har intet at skjule, siger den prominente venstremand.

Fornyet mistanke

Ikke desto mindre er der nu opstået yderligere mistanke i form af muligt fusk med et otte sider langt kommunalt notat om netop Gorridsens privare og erhvevsmæssige relationer til byggematadoren.

Notatet kan danne grundlagt for en eventuel beslutning hos byrådet om Jarl Gorridsens habilitet i sager vedrørende René Birch.

Byrådet modtog notatet op til mødet sidst i oktober efter en weekend, hvor Jarl Gorridsen med egne ord havde været i flere dages tæt kontakt med kommunens jurister. Det holdt han et næsten ti minutter langt indlæg om i byrådssalen.

Du kan se et uddrag af V-politikerens indlæg her:

Jarl Gorridsen forsvarer sig i Silkeborg Byråd.

Her er konklusionen i det notat om Jarl Gorridsens habilitet, som byrådet fik udleveret til mødet på Silkeborg rådhus 28. oktober.

Og her er så den strammere konklusion i det 13 sider lange notat, som Silkeborg byråd ikke har fået lov at se

To konklusioner i samme sag

I det famøse notat står, at Jarl Gorridsen 'vil kunne være inhabil i forbindelse med en konkret sag'.

Men i et andet og mere kritisk notat, som er skrevet samme dag, er konklusionen strammere. Her vurderer juristerne, at 'der formentlig foreligger inhabilitet' hos byggematadorens nære ven.

Dette notat har imidlertid ikke været fremlagt for de 31 byrådspolitikere.

Ekstra Bladet har forelagt de to formuleringer for kommunaldirektør Lone Lyrskov fra Silkeborg kommune.

- Jeg synes ikke, der er nogen forskel, siger hun.

- Har Jarl Gorridsen haft mulighed komme med ændringer til notatet?

- Han har afgivet oplysninger i forbindelse med notatets tilblivelse?

- Hvorfor er der så to notater med to forskellige konklusioner i samme sag?

- Det er ikke mig, der har skrevet det. Men som sagt har han jo haft mulighed for at komme med oplysninger.

Hektisk weekend

Til Ekstra Bladet siger Jarl Gorridsen, at notatet stammer fra borgmester Steen Vindum.

- Det var en meget hektisk weekend.

- Bad du om at få ændret konklusionen?

- Nej.

Ekstra Bladet har også bedt borgmester Steen Vindum om en kommentar:

- Jeg ved faktisk ikke, om Jarl Gorridsen har haft notatet til gennemlæsning. Det kan godt være, siger Steen Vindum.

Mærkeligt hemmelighedskræmmeri

Hos Peter Sig Kristensen, der er medlem af byrådet for Enhedslisten, er holdningen, at begge notater skal udleveres.

- Det er suverænt byrådet, der afgør et medlems habilitet. Derfor skal vi selvfølgelig også have mulighed for at se alle dokumenter, der vedrører sagen.





