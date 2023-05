Multimillionær stoppet i vildt flugtforsøg

En mangemillionær, en fangeflugt og et chateau i Frankrig.

Det lyder som noget taget direkte ud fra Hollywood, men det er det ikke.

Mandag kunne amerikansk politi nemlig meddele, at de havde stoppet den 78-årige multimillionær John Manchecs, der sidder fængslet for flere anklager om besiddelse af børneporno, i et ekstraordinært komplot om at bryde ud af Indian River County Jail i staten Florida.

Det skriver flere medier, heriblandt New York Post.

Ville angribe fængselsbetjente

John Manchec var ikke alene om planen om et flugtforsøg. Ifølge amerikansk politi lød millionærens plan på at flygte fra fængslet med hjælp fra flere af de indsatte.

Specifikt gik planen ud på, at de medindsatte skulle angribe deres fængselsbetjentene med peberspray, mens Manchec gjorde sin flugt.

Efterfølgende havde han til hensigt at benytte en af de hyrede biler til at transportere sig til sin private lufthavn og flygte i sit privatfly til sit chateau i det sydlige Frankrig.

Planen gik dog i vasken, efter den blev opdaget af det amerikanske politi, og nu står John Manchec og flere af de involverede tilbage med yderligere anklager.

Ikke første gang

Det er ikke første gang, at John Manchec har prøvet at undgå lovens lange arm.

Tilbage i 2014 undgik han således de amerikanske myndigheder ved at betale 500.000 dollars i kaution for efterfølgende at flygte til sit franske Chateau.

Her afviste de franske myndigheder at udlevere Manchec grundet hans dobbelte statsborgerskab. Han blev dog fanget i 2020 og udleveret til USA, efter at han forsøgte at besøge sit hjem i Den Dominikanske Republik.