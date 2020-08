Multimillionær ville stoppe Ekstra Bladet

Ved du mere om sagen? Del din viden anonymt i en mail til hf@eb.dk

En tidligere ejer af en række sociale tilbud til børn og unge forsøgte mandag med rettens hjælp at bremse en serie af kritiske historier i Ekstra Bladet.

Det lykkedes ikke, og du kan derfor læse den første historie her:

Afsløringen du ikke måtte læse: Børnehjemsbaron fik luksusliv finansieret 'hammer ulovligt'

Der er tale om Erik Filthuth, som Ekstra Bladet tidligere har sat kritisk fokus på. Han har i mange år drevet Søbæk-imperiet, hvilket har gjort ham multimillionær.

Tjente millioner

Gennem Søbæk har Erik Filthuth tjent en formue på at tage sig af udsatte børn og unge. I 2017 solgte han selskaberne for et trecifret millionbeløb til en svensk virksomhed, der er ejet af en kapitalfond.

Ekstra Bladet var mandag i retten, og tirsdag eftermiddag kom afgørelsen. Retten frifinder Ekstra Bladet, ligesom Erik Filthuth nu skal betale 40.000 kr. til Ekstra Bladet i sagsomkostninger.

Ifølge afgørelsen har historierne 'væsentlig offentlig interesse'. De er så vigtige at få frem, at hensynet til Erik Filthuths privatliv ikke overstiger hensynet til ytringsfriheden, mener Københavns Byret.



Ekstra Bladet må derfor bringe en række afsløringer, der sætter fokus på den tidligere direktør og ejers sammenblanding af sin privatøkonomi med opholdsstederne og skolernes. En økonomi, der har været finansieret af skatteborgernes penge.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få svar på en lang række spørgsmål fra hovedpersonen selv. Men i stedet for at svare stævnede han avisen, da han mener, at historierne er blevet til på baggrund af 'ulovligt fremskaffet materiale'.

Retten mener dog ikke, at der er beviser for, at materialet er fremskaffet på ulovlig vis - og at offentlighedens interesse i sagen som nævnt overstiger eventuelle krænkelser af Erik Filthuths privatliv.

Udeblev fra retten

Erik Filthuth mødte ikke selv op i retten, da han er på udlandsrejse. Han var kun repræsenteret ved sin advokat, Mike Steen Hansen.

Ekstra Bladet vil derfor her til aften og de kommende dage løfte sløret for Erik Filthuths kreative forretningsmetoder. Metoder, som en stribe eksperter kalder 'klart ulovlige'. Afsløringerne vil desuden afdække en utilstrækkelig kontrol med skattekronerne.