Mundbind bliver igen obligatorisk på SAS-fly i Skandinavien

Flyselskabet SAS genindfører krav om mundbind på sine skandinaviske ruter. Kravet vil træde i kraft mandag 6. december.

Det oplyser SAS i en mail til det svenske nyhedsbureau TT.

- Når de skandinaviske myndigheder nu begynder at genindføre krav og anbefalinger vedrørende brugen af mundbind, genindfører SAS også kravet for alle flyvninger som en sikkerhedsforanstaltning, skriver SAS til TT.

Kravet blev fjernet i midten af oktober, i forbindelse med at de skandinaviske lande løbende ophævede coronarestriktionerne.

Det forblev dog stadig et krav at bære mundbind på SAS' fly uden for Skandinavien. Det har været obligatorisk siden maj 2020.

I begyndelsen af denne uge vendte mundbind og visir også tilbage visse steder i Danmark.

Det gælder blandt andet i den kollektive transport og supermarkeder.

I Norges hovedstad, Oslo, bliver det også et krav at bære mundbind, når man skal med bus eller tog. Det oplyste den norske regering torsdag.

Samme dag oplyste den svenske sundhedsstyrelse, Folkhälsomyndigheten, og socialminister Lena Hallengren (S), at også i Sverige kan nye restriktioner komme på tale.

Blandt mulige tiltag nævnes almene retningslinjer om at bære mundbind, hvor det ikke er muligt at holde afstand.

Både stigende smittetal og fremkomsten af den nye variant af coronavirusset, Omikron, er årsag til de nye tiltag i de nordiske lande.

Omikron giver ifølge den sydafrikanske sundhedsstyrelse, NICD, højere risiko for at blive smittet igen sammenlignet med andre coronavarianter.

Til gengæld ser antallet af dødsfald og indlæggelser indtil videre ud til at stige mindre drastisk.