Mundbind i børnestørrelser kan snart købes i supermarkeder

Fra tirsdag i næste uge bliver det muligt at købe mundbind, som er specielt designet til mindre ansigter, så de kan passe børn. De bliver i første omgang sat til salg i dagligvarevirksomheden Dagrofas købmandskæder.

Dagrofa har butikkerne Meny, Spar, Min Købmand og Let-Køb.

Virksomheden har oplevet en efterspørgsel efter mundbind til børn, og derfor kommer de godkendte, CE-mærkede mundbind i butikkerne fra tirsdag, siger Michael Christensen, som er kategoridirektør i Dagrofa i en skriftlig kommentar.

- Vi ved, det er svært for børn at få mundbind, der sidder ordentligt. Derfor har vi brugt mange kræfter på at få mundbind, som også passer til dem, hjem, siger han.

Lørdag bliver det et krav at bære mundbind i den offentlige transport i Danmark. Også børn over 12 år er omfattet af det krav.

Det er vigtigt, at mundbind sidder ordentligt på børn, men det er ikke afgørende, siger Thomas Benfield, der er professor og overlæge i infektionsmedicin på Hvidovre Hospital.

- Pointen er, at det skal sidde behageligt. Så det er vigtigt, at de passer. Men det er ikke afgørende vigtigt. Det skal fungere som en barriere, der skal blokere for dråber, så noget er bedre end ingenting.

- Men det er mest for komfortens skyld, at børn skal bruge mundbind i mindre størrelser. Mange børn kan også sagtens bruge et mundbind i almindelig størrelse, siger han.

Som udgangspunkt er børn under 12 år undtaget fra kravet om mundbind i den kollektive transport.

Men Sundhedsstyrelsen fraråder ikke decideret mundbind til børn.

Det vigtige er, at mundbindet ikke sidder for løst på barnets ansigt, og at de selv kan tage det af og på og forstår at bære det korrekt, skriver Sundhedsstyrelsen i sine opdaterede råd til brug af mundbind fredag.

I danske lufthavne skal børn over seks år bære mundbind, ligesom luftfartsselskaber også stiller krav om mundbind til børn i de lavere aldersklasser. Også i forlystelsesparker skal alle personer, som vil prøve forlystelser, bære mundbind.

Thomas Benfield understreger, at mange børn sagtens og uden problemer kan bruge et mundbind i almindelig størrelse.