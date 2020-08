Mundbind i metroen: Varmt, klør - og nødvendigt

Med ét er de over alt: De blå mundbind, der fra lørdag er obligatorisk i al offentlig transport i Danmark.

Ekstra Bladet tog en tur med metroen lørdag eftermiddag for at tjekke op på, om københavnerne nu er gode nok til at huske mundbindene - og hvad de synes om det.

Næsten alle

En ældre herre med høreapparater var på udflugt alene. Ekstra Bladets udsendte ville gerne have spurgt ham, hvad han syntes om masken.

Desværre betød larmen fra metroen og den manglende mulighed for at mundaflæse, at vi måtte opgive interviewet.

Foto: Anthon Unger

På turen til Kongens Nytorv bar stort set alle masker.

Undtagen en mor og søn, der stod og ventede på metroen på Gammel Strand uden. De fandt dem dog straks frem, da Ekstra Bladet spurgte, hvorfor de ikke havde dem på.

Tre andre blev spottet uden mundbind, men de blev ikke stoppet af de mange metromedarbejdere. En enkelt medarbejder gestikulerede dog kraftigt til en passagerer, der allerede var ombord i et tog, at mundbindet altså sidder i ansigtet - og ikke under hagen.

Varmt, kløende - og helt i orden - Hvor meget nytter det? - Jeg har det varmt med mundbindet på, men det er fint nok, siger Anette Ælmkjær. Hun er dog ikke sikker på, hvor meget mening mundbindet giver uden for myldretiden: - Man kunne måske godt sige, at det kun var nødvendigt med mundbind i metroen i myldretiden. Der kan folk jo ikke holde afstand. Hvor meget nytter det, hvis man sidder alene i et tog? Så er det bare varmt. Anette Ælmkjær, kontoransat, Vesterbro - Studierne er usikre Tyske Nina Falkenreck har boet syv år i Danmark. Hun synes, at det er okay at gå med mundbind, selvom hun er i tvivl om videnskaben bag: - Studierne på området er usikre, synes jeg, men hvis det kan hjælpe, så er det fint nok.



I Tyskland er mundbind jo meget mere udbredt end her. Hvad tænker du om det?

- Det ville give mening at bruge mundbind i supermarkederne, hvis folk ikke kan holde afstand. Men hvis folk er udenfor, er der en forskel, fordi det er sværere for smitten at blive båret af luften. Nina Falkenreck, copyrighter, Vestamager - Undgår at tage min datter med Karen Harild er med metroen et enkelt stop med en tom klapvogn: - Det er rart, at min datter på 2 år ikke skal bruge mundbind. Men jeg undgår faktisk at tage hende med metroen, fordi hun jo så er udsat. - Lige nu cykler hun med min mand ud til Nordhavn, og så tager jeg metroen derud med klapvognen. Selv synes hun, at mundbindet er okay: - Det er varmt og omklamrende at have mundbindet på. Men hvis det er nødvendigt, så gør jeg det. Karen Harild, kontorchef, Østerbro - Skægget klør! Det er skideirriterende, når man har skæg, for så klør det, siger vennerne Emil Obeck og Mads Sonne. - Men jeg følger sådan set bare retningslinjerne, i stedet for at gøre mig til ekspert på noget, jeg ikke er, tilføjer Mads Sonne. De to venner synes, at der er lidt for mange, der tager sagen i egen hånd: - I starten var det ikke så klart, hvordan man skulle beskytte sig, og så gjorde folk det ikke. - Men hvis nu alle gør en fælles indsats, så kan det jo være, at vi bekæmper virussen. Emil Obeck, danskstuderende, og Mads Sonne, fysioterapeutstuderende, begge Frederiksberg.