Mundbind og afspritning: BonBon-Land åbner igen

- Vi har prøvet at komme ud i naturen og gøre, hvad vi kan, men det er noget andet det her. Nu er hun (Alba red.) stor nok til at prøve nogle forlystelser, så gør vi det, siger Rasmus Therkildsen fra Næstved.

- Vi har brug for at komme ud og lave lidt andet, og nu er der jo mulighed for det. Jeg glæder mig bare over, at børnene hygger sig. Hun har det sjovt og skal over på hesten (en forlystelse red.), tror jeg, siger han, mens Alba nikker.

- Fungerede det okay med fremvisning af coronapas, da I skulle ind?

- Ja, jeg tog en test, før vi kom herhen, hvor det tog lidt lang tid, så vi holdt lige lidt tid og ventede på vores svar. Det tog lidt længere tid end de 15 minutter. Her var det skide godt. Han var sjov og frisk, ham der sagde god for, at vi måtte komme ind. Det var dejligt nemt.