Mundbind på togturen: Sådan vil det foregå

Du kan risikere at komme i kontakt med politiet, hvis du nægter at bære mundbind i DSB's tog. Det fortæller pressechefen hos DSB, Tony Bispeskov, til Ekstra Bladet:

- Hvis ikke man har et mundbind eller ikke ønsker at tage det på, bliver man bedt om at forlade toget. Det er et krav, så man skal have det på af hensyn til sin egen og andres sundhedssituation.

- Hvis folk så siger, 'det vil jeg ikke', vil vi først og fremmest gå dialogens vej. Hvis folk insisterer på, at de ikke vil adlyde, vil vi i sidste ende tilkalde politiet. Det gør vi også i dag, hvis der er situationer, hvor en konflikt optrapper, og hvor vi har brug for, at magt bliver anvendt.

Ikke kun i togene

Fra lørdag vil passagerer, der rejser med tog fra eksempelvis Aarhus eller København, blive mødt af DSB-servicefolk allerede uden for stationerne.

Disse er ekstra medarbejdere, der er kaldt på arbejde for at informere passagerne om det nye mundbindskrav:

- Der vil stå DSB-medarbejdere på de fleste stationer. På de største stationer - København og Aarhus Banegård - vil der også stå servicefolk og hjælpe med at forklare folk, hvordan og hvorledes det nu hænger sammen.

- Men der vil ikke stå medarbejdere på alle stationer?

- Nej, vi har 300 stationer i hele landet. Men der vil selvfølgelig være plakater med information, der vil være højttalerudkald, og der vil hele tiden blive gjort opmærksom på det i toget og på vores hjemmeside.

- Det er vigtigt, at folk ved, at det ikke kun er i togene, men også på perroner og på stationerne, at folk skal bære mundbind.

Mad og drikke er OK

Bliver man sulten eller tørstig undervejs på sin tur, må man gerne fjerne mundbindet kortvarigt. Tony Bispeskov gør også opmærksom på, at eksempelvis børn under 12 eller personer med handicap ikke behøver bære mundbind.

Generelt er han optimist i forhold til, at folk nok skal bære mundbind fra lørdag. Da Ekstra Bladet interviewer ham, står han nemlig selv i midt i den kollektive transport:

- Nu står jeg selv på Nørreport Station, og det er klart et andet billede end for bare to uger siden. Der er mange, der bærer mundbind.

- Der er ingen tvivl om, at budskabet er nået frem til rigtig mange mennesker. Nu skal vi bare lige have de sidste mennesker med.