Mundbind-påbud på vej: Frygter hamstring

Selvom der går tid, før et eventuelt landsdækkende påbud bliver indført, frygter Apotekerforeningen, at folk begynder at hamstre

Hvis hele landet skal til at bære mundbind i offentlig transport, vil danske apoteker ikke kunne følge med.

I hvert fald ikke hvis et påbud om mundbind indføres med for kort varsel. Det fortæller Apotekerforeningens viceadministrerende direktør, Dan Rosenberg Asmussen, til Ekstra Bladet.

- Med kort varsel blev vi sammen med andre aktører bedt om at dække situationen af, da anbefalingen blev ændret til påbud i Aarhus og fem andre østjyske kommuner. Der kan vi følge med lige nu, siger han og fortsætter:

- Men det er klart, at ændrer det sig, så kan vi ikke kan følge med. Det er godt nok også andre aktører end apoteker til at udfylde behovet. Men hvis du spørger mig, om apotekerne kan dække behovet i løbet af kort tid, så er svaret nej, siger Dan Rosenberg Asmussen.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger bliver et generelt påbud om brug af mundbind i offentlig transport i hele landet meldt ud lørdag. Samme dag, som Mette Frederiksen holder pressemøde kl 11.

Træder ikke i kraft straks

Anbefalingen vil dog ikke træde i kraft med det samme, erfarer Ekstra Bladet. Først skal det sikres, at tilgængeligheden af mundbind er på plads i hele landet.

Dan Rosenberg Asmussen håber, at brugerne bider mærke i, at det altså ikke umiddelbart er fra den ene dag til den anden, at påbuddet efter sigende vil gælde.

- Det håber jeg, forbrugerne lægger mærke til, så der ikke sker en hamstring, så man ikke går forgæves på apotekerne.

- Vi kan frygte hamstring. Det vil vi ikke kunne rumme på den korte bane, lyder det.

Den viceadministrerende direktør tror på, at det vil være muligt at have mundbind nok til alle over noget tid. Men hvor lang tid der kommer til at gå, er alt for usikkert at sætte tal på.

- Det er ikke til at sige, hvor lang tid det tager. Det er et verdensmarked. Det afhænger af andre lande, og der er flere lande, der opruster lige nu. Det kan være en kamp om produktionen, siger han.

Ekstra Bladet har også forsøgt at få en kommentar fra Salling Group og Coop. Salling Group ønsker ikke at udtale sig, og Coop er ikke i skrivende stund vendt tilbage med en kommentar.