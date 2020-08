Mundbind påkrævet i hele Paris

Hvis man skal udenfor i Paris, er det på med mundbindet, som er blevet et krav i den franske hovedstad

Skal du en tur til Paris snart, er det vigtigt at huske mundbindet.

Nu er det således blevet et påkrav for alle, der befinder sig i den franske hovedstad, at bære mundbind.

Det har Frankrigs premierminister, Jean Castex, netop meddelt på en pressekonference.

– Efter samråd med borgmesteren kommer vi til at udvide påbuddet om mundbind til at gælde hele hovedstaden, sagde han ifølge den franske avis Le Parisien.

Tidligere har det kun været nogle specifikke gader i Paris, som har været omfattet mundbindspåbud. Men nu gælder det altså hele hovedstaden.

Samtidig gav premierministeren udtryk for, at man godt kunne finde på at udvide påbuddet til mere end bare det centrale Paris.

Frankrig er hårdt ramt for tiden af coronavirussen. Mere end 5400 personer blev onsdag testet positive for covid-19, hvilket er det højeste antal, siden man begyndte at åbne samfundet op igen.