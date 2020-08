Mundbind rives væk: - Acceleration siden pressemødet

Flere af Coops dagligvarebutikker har udsolgt af mundbind lørdag.

Det bekræfter Lars Aarup, Coops kommunikationschef, over for Ekstra Bladet.

- Der har været stor efterspørgsel på mundbind. Og der er sket en acceleration siden pressemødet tidligere i dag.

- Folk har købt én pakke, så der er ikke tale om hamstring. Men der er ved at være udsolgt for i dag, siger kommunikationschefen.

- Er der nogle forretninger, der melder helt udsolgt?

- Ja.

Lars Aarup understreger, at det er vigtigt, man hæfter sig ved den sidste del af sætningen: for i dag.

- Der er ingen grund til at gå i panik, hvis man ser, der er udsolgt i dag. Der kommer nye varer på hylderne i morgen, siger Lars Aarup.

Søndag sender Coop flere mundbind ud til nogle af forretningerne, og især fra mandag sendes der mange friske forsyninger ud i forretningerne - en million mundbind alle uges dage.

Der er især i Københavnsområdet, er mundbindene bliver revet væk.

Tre kroner stykket

Både Coop og Salling Group har sat indført en ny fast pris på mundbind på tre kroner stykket.

Coops prissætning gælder alle deres forretninger - Kvickly, SuperBrugsen, Dagli'Brugsen, coop.dk, Irma og Fakta - fra lørdag, og for Salling Group slår prisen igennem i butikkerne føtex, Netto og Bilka i løbet af weekenden.

Fra lørdag 22. august er det et krav, at alle over hele landet skal bære mundbind i offentlig transport på alle tider af døgnet.

Kravet vil gælde for alle over 12 år.

Ekstra Bladet har også kontaktet Salling Group for at høre, om de er ved at have udsolgt for mundbind for i dag. Det kunne Salling Group ikke oplyse lørdag.