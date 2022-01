Mundbindets sidste krampetrækninger

Danskerne skal stadig have mundbind på i den offentlige transport, men coronafriheden venter lige om hjørnet. Det fejrede Ekstra Bladet ved at dele aviser ud ved Banegårdspladsen i Aarhus og Nørreport i København.

- Det er dejligt, at danskerne snart får deres frihed tilbage. Det er ikke et sekund for tidligt, siger ansvarshavende chefredaktør Henrik Qvortrup, der delte Ekstra Bladet ud i hovedstaden.

Ansvarshavende chefredaktør Henrik Qvortrup delte aviser ud på Nørreport i København. Foto: Tariq Mikkel Khan

Som en gimmick blev pendlerne opfordret til at give et af deres snart overflødige mundbind i bytte for avisen, men danskerne har tydeligvis fået et meget personligt forhold til netop den beklædningsgenstand gennem de seneste snart to år.

Der var mange, der gerne ville have avisen, men som også gerne ville beholde mundbindet i lommen. Der er jo heller ingen grund til at fråse, da det jo først er i næste uge, at mundbindet er historie.

Også i Aarhus blev der delt aviserne ud til danskerne, som snart kan smide deres mundbind ud. Foto: Ernst van Norde

En afstemning på ekstrabladet.dk viser, at flertallet af danskerne er enige i, at restriktionerne skal ophøre nu, men der er også mange, som mener, at det er for tidligt.

Farvel til corona restriktioner. Hør reaktionerne her.

Her er, hvad morgenpendlerne sagde til Ekstra Bladets udsendte:

Astrid Bruun, 51 år, Kirke Hyllinge

Foto: Tariq Mikkel Khan

Hvad ser du mest frem til, når landet genåbner på tirsdag?

- Jeg ser frem ti at slippe for mundbind i den offentlige transport.

Synes du det virker forhastet, når der er mange restriktioner nu, som alle sammen forsvinder på tirsdag?

- Jeg tænker, at vi på et eller andet tidspunkt, skal vi prøve at åbne op. Om det så er rettidig omhu, det vil vise sig.

Er du på nogen måde nervøs for, at landet genåbner helt?

- Nej, for den virker ikke så voldsom, den her omikron. Folk bliver ikke så syge, som de gjorde førhen. Det går nok.

Steen Krarup, 60 år, Høje Taastrup

Foto: Tariq Mikkel Khan

Hvad glæder du dig allermest til, når landet genåbner?

- Friheden til at bevæge sig frit rundt. Farvel til bekymringerne, have coronapasset i orden og holde afstand. Og så at komme ud og spise og i biografen.

Tror du, at man glemmer corona fra på tirsdag, eller kommer man stadig til at tænke over det?

- Jeg håber da, at folk tænker en lille smule over det. Smittetrykket er jo stadig højt, og selvom den ikke er så voldsom, omikron, så er det nok en god ide stadig at være lidt forsigtig.

Jan Nielsen, 75 år, Brøndbyøster

Foto: Tariq Mikkel Khan

Hvad ser du mest frem til?

- At tingene bliver normale igen, som de skal være. Og at folk har den frihed, de skal have. For eksempel at slippe for mundbind.

Er på nogen måde nervøs for, at man åbner for hurtigt?

- Nej. Overhovedet ikke.

Marlene Nielsen, 28 år, Aarhus

Foto: Ernst van Norde

Hvad siger du til, at vi fra på tirsdag nærmest ikke har flere restriktioner i Danmark?

- Jeg har det lidt blandet. Jeg er glad for at komme af med mundbindet, og jeg kommer heller ikke til at bruge det efter tirsdag. Men der er jo mange smittede, og det kan jeg da ikke lade være med at tænke over.

Hvad ser du mest frem til, når Danmark bliver som vi kender det?

- At se nogle flere venner og komme til større arrangementer.

Jane Kold Jensen, 57 år, Esbjerg

Foto: Ernst van Norde

Mener du, at det er for tidligt, at vi smider alle restriktionerne her i landet?

- Ja, det gør jeg. Jeg er pædagog og arbejder i en skole. Vi har rigtig mange tilfælde af corona. Derudover har jeg en gammel far, så jeg er bekymret for de høje smittetal.

Vil du selv fortsætte med at bruge mundbind efter på tirsdag?

- Ja i offentlig transport og i butikker, når der er mange. Jeg har haft delta-varianten, så jeg kan godt få det igen jo. Vi er jo stadig en stor del af befolkningen, der er gamle. Så jeg synes, at vi skal blive ved med at passe på hinanden.

Sophia Amalie Valentin, 21 år, Aarhus

Foto: Ernst van Norde

Er du glad for Statsministerens udmelding til pressemødet i går aftes?

- Ja, jeg ser virkelig frem til det.

Du er ikke bekymret for de høje smittetal?

- Nej, det er jeg ikke. Jeg ser optimistisk på det og tænker, at vi skal begynde at se corona lidt som en influenza.

Hvad ser du så mest frem til her i 2022?

- Jeg glæder mig til at rejse. Jeg har skulle rejse til Mexico, men har ikke kunne komme til det på grund af corona. Så det ser jeg virkelig frem til her til sommer.

