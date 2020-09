Mundbinds-helvede: Giver udslæt, hovedpine og svimmelhed

Tjener Anne Elisabeth Hansen er en af dem, der fra torsdag skal have mundbind på i hele sin arbejdstid, hvor hun på travle dage går - hvad der svarer til - et maraton

37-årige Anne Elisabeth har været i restaurationsbranchen i halvdelen af sit liv - både som selvstændig og som tjener på gulvet.

Og fra torsdag kan hun se frem til arbejdsdage med mundbind fra hun møder på sin arbejdsplads, til hun går hjem klokken 22.00.

- Restauranter og barer har været genåbnet siden maj, og nu skal vi pludselig have mundbind på, siger Anne Elisabeth, der både arbejder som tjener på en restaurant i hovedstaden og som selvstændig iværksætter med booktjener.nu.

- De nye regler medfører, at vi tjenere i restauranten har mundbind på i ti timer i træk uden pause. Det er ubehageligt, og jeg ved, at mange vil komme til at anvende det forkert. Enten ved for mange forkerte berøringer i løbet af en dag eller for lang tids brug af det samme mundbind.

- Jeg mener personligt, at mundbind ikke har den store virkning og egentlig kun er med til at fastholde den frygt for corona, som ønskes lige nu, lyder det fra den 37-årige, der mest af alt frygter, hvilke konsekvenser det vil have at skulle fare rundt i mange timer uden at kunne trække vejret frit.

- På mit arbejder er det - når der er travlt - ikke unormalt, at vi går et maraton i løbet af en arbejdsdag. Vi tager rigtig mange skridt.

- Med mundbind vil dette - i bedste fald - medføre udslæt, og i værste fald betyde, at vi kommer til at indånde den samme luft flere gange. Det giver hovedpine, omtågethed og nedsat funktionsdygtighed i forhold til, at muskler arbejder bedst med frisk ren luft.

- Der, hvor jeg står af - som både arbejdsgiver og arbejdstager - er, når tingene ikke længere giver mening. Og det gør de ikke nu. På pressemødet forleden var der end ikke et svar på, hvor de fleste smittede var blevet smittet. Er det fagligt bevist, at det er sket på restauranter, eller bliver der peget fingre i blinde?

- Nu kan jeg kun tale for mig selv, men da jeg er lille - og mit ansigt derfor er meget småt - og da maskerne kun kommer i one size, har jeg i forvejen svært nok med at bevare det korrekt på. Så i princippet kan jeg ikke passe mit arbejde i København, fordi jeg ikke kan udføre foranstaltningerne korrekt.

Er også selvstændig: Jeg har ikke fået løn siden juni Anne Elisabeth Hansen går selvfølgelig med mundbind på arbejde fra torsdag, men der ud over har hun faktisk også to kasketter, hun skal jonglere mellem. Hun er både tjener, men samtidig også indehaver af virksomheden booktjener.nu, som udlejer serveringspersonale til hoteller, restauranter, private selskaber og andet. - De nye restriktioner betyder, at vi endnu en gang taber omsætning, men denne gang uden økonomisk hjælp. Der er ingen hjælpepakker denne gang. Det er hårdt, og jeg har ikke udbetalt løn til mig selv siden juni, siger den 37-årige iværksætter, der ikke har mulighed for at modtage supplerende dagpenge i en periode - medmindre hun lukker sin virksomhed. - Vi føler os nok endnu mere udsatte i branchen nu, fordi vi føler, at der er stort fokus på privatfester og store forsamlinger i private rum. Og fair nok. Men det er 'sjovt nok' ikke dem, som restriktionerne rammer. Hvorfor beder vi ikke unge mennesker om at bære mundbind døgnet rundt - eller bare efter klokken 20, hvis det er så farligt at mødes sent rundt omkring i byen? Hvor hun som tjener på restauranten i skal være iført mundbind hele tiden, er det kunderne, der bestemmer i hendes virksomhed. - Det er den enkelte, der bestemmer. Vi har mange selskaber, der går under betegnelsen 'privat fest', og derfor er der ikke krav om mundbind, forklarer hun. Vis mere Luk

