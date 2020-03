Murat har fyret alle: - Jeg er færdig

Wammen: Vi lytter til råd

Finansminister Nicolai Wammen sagde onsdag som et svar på Ekstra Bladets spørgsmål på et pressemøde, at der kommer flere initiativer, der skal sikre økonomien for fyrede danskere.

- I siger selv, at der vil ske fyringer, selvom I nu kommer med en række tiltag. Har regeringen noget på vej i forhold til familier, som ikke kan få det til at hænge sammen på dagpenge eller kontanthjælp? Hvad skal hjælpe familiernes økonomi?

- Vi er dybt optaget af at holde hånden under familiernes økonomi, og der er heldigvis den danske model med dagpengesystemet og andet, som kan træde i kraft, hvis nu folk mister deres arbejde. Det vi bruger rigtig mange kræfter på lige nu, det er at undgå, at rigtig mange bliver sendt ud i arbejdsløshed.

- I har ikke nogen umiddelbar vurdering af, hvor mange der mister jobbet i den kommende tid. Men I siger selv, at det er en helt ekstraordinær situation, som vi står i, og du henviser til noget, dagpengesystemet, som ikke er ekstraordinært. Har I tænkt jer at gøre noget ekstraordinært for dem, som mister deres job?

- Det er ikke for nuværende muligt at sige, hvor mange virksomheder, der ikke klarer sig igennem, eller hvor mange der desværre kommer til at få en fyreseddel. Men det jeg med sikkerhed kan sige, det er, at hvis vi ikke tog alle de skridt, som vi gør med hjælpepakken, så vil risikoen være, at det tal blev meget højt.

- Vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at holde det nede, og vi lytter også til råd i forhold til andre ting, som vi kan gøre. Det her bliver ikke det sidste initiativ, som regeringen kommer til at tag i forhold til at holde hånden under lønmodtagere og vores virksomheder. Vi følger det meget tæt, og vi kommer også i de kommende dage og uger til at se nye initiativer, siger Nicolai Wammen.