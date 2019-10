Murer-Kjeld og Kran-John fik fyret i mål: Men en dag skal det flyttes igen

Murer-Kjeld fra Lønstrup i Nordjylland er en glad mand. Hans dristige plan om at flytte Rubjerg Knude Fyr i ét stykke lykkedes nemlig tirsdag.

- Jeg har det rigtig, rigtig godt. Jeg er meget stolt af mit hold, sagde murermesteren med det borgerlige navn Kjeld Pedersen til Ekstra Bladet, da fyret efter fire og en halv time på rulleskøjter stod 70 meter fra sin oprindelige placering.

Kjeld insisterer igen og igen på, at han ikke skal have æren alene. En af dem, han deler den med, er Kran-John.

- Jamen Kjeld ringede til mig og spurgte, om vi kunne flytte et fyr. Så sagde jeg, det kunne vi nemt gøre, fortalte John Christensen fra BMS Krangården.

Rubjerg Knude Fyr stod indtil tirsdag eftermiddag faretruende tæt på skrænten. Foto: Claus Bonderup

Heldigvis kunne han holde, hvad han havde lovet, selvom det ikke er helt let at flytte et 23 meter højt fyr på toppen af en enorm sandkasse.

Trods succesen kommer mange af os med al sandsynlighed til at opleve, at fyret skal flyttes igen. Da havet æder to meter af kysten hvert år, vurderer eksperter, at vi har problemet igen om 40 år.

- Men til den tid ved vi, hvordan vi skal gøre det, og fyret er gjort klar nu, så det er bare at smide det på skinner, sagde Murer-Kjeld fortrøstningsfuldt.

De kom, de så, de flyttede et fyr. Murer-Kjeld og Kran-John sejrede tirsdag. Foto: Claus Bonderup

Tvivl om fyrets vægt

Der har været en del forskellige tal på bordet, når det kommer til den gamle dames vægt, og det er der en god forklaring på, lød det fra Hjørring Kommunes projektleder Thomas Lomholt.

- Vi vidste ikke hvad det vejede, så vi estimerede det til små 1000 tons. Man trækker ikke fra, når man estimerer vægt i sådan et projekt som det her. Det ville ikke være sjovt, det er den værste fejl at underdimensionere, forklarede han.

Fyret vejer omkring 750 tons uden alt det nye flytteudstyr, håndværkerne har puttet på. Foto: Claus Bonderup

På den gamle byggetegning fra 1899 var der i hånden skrevet "750 t." oppe i hjørnet.

- Det betød jo nok, at det var vægten. Og det viser sig rent faktisk at være rigtig, rigtig tæt på. Det vejer 820 tons inklusiv den konstruktion, vi har puttet ind, altså metalbjælkerne og det hele, så selve fyret kommer utroligt tæt på de 750 tons, de har skrevet for 120 år siden, sagde Thomas og tilføjede med et grin:

- De kørte jo selvfølgelig også alle byggematerialerne herop i trillebøre, så de har jo nok vidst, hvor tungt det var.

Sov i bilen for at få en god plads

Flere af tilskuerne tog turen gennem sanddyngerne og hen til fyret, før solen stod op. En af dem kom endda mandag aften og sov på p-pladsen.

- Det gjorde jeg for at komme, mens der stadig var en p-plads at få, fortalte Peter Sørensen, 67, fra Skaarup på Fyn.

- Jeg synes også, at det var bedre at køre i går end at skulle køre om natten. Der var ikke nogen trafikpropper, så jeg var her klokken 23, og så sov jeg i bilen.

Peter Sørensen overnattede på p-pladsen. Foto: René Schütze

Men han fik dog ikke en fuld nats søvn af den grund.

- Klokken fem blev jeg vækket af en nabobil, der kom og parkerede, og så gik vi herop til fyret og fik os nogle rigtig gode pladser, fortalte Peter, mens han kiggede på flytteprojektet.

- Jeg har intet personligt forhold til fyret, men det er jo en af de største begivenheder i år. Jeg læste faktisk om det i Ekstra Bladet, og så tænkte jeg bare, at det skal jeg da se. Det er ikke hver dag, man flytter et fyrtårn, det er ren nostalgi.

Han ville gerne have været på tur med nogen, men da ikke lod sig gøre, kastede han sig alligevel ud i en lille bilferie til fyret.

- Jeg ringede til nogle forskellige og spurgte, om de ville med, men næ, de havde andre ting for, så jeg måtte køre alene, sagde den 67-årige pensionist fra Fyn.

Fakta: Fyret på rulleskøjter Rubjerg Knude Fyr blev bygget i 1899. Sandflugten i området blev dog hurtigt et problem, hvilket betød, at driften blev indstillet i 1968. Indtil 2002 var der museum, men det blev opgivet, da sandet slugte driftsbygninger omkring fyret. Alligevel besøger en kvart million mennesker hvert år fyrtårnet. Fyret er 23 meter højt. Havet æder hvert år to meter af kysten, og fyret står nu faretruende tæt på kanten. Flytningen af fyret koster fem millioner kroner. Lønstrup Murerforretning er hovedentreprenør på opgaven og BMS Krangården står for selve flytningen. Naturstyrelsen ejer fyret, men Hjørring Kommune er bygherre på flytteprojektet. Rubjerg Knude Fyr flytter ved, at det kører på rulleskøjter på et skinnesystem. Fyret kørte til sit nye hjem på fire og en halv time. Tirsdag aften stod det 70 meter længere inde i landet.

Fyr og flamme for fyrflytning

25.000 mennesker samlet i en sandkasse. Godt nok en meget stor en af slagsen. Men det er alligevel mange mennesker på et sted. Og netop så mange, regnede Hjørring Kommune med, at der ville dukke op.

Nogle medier meldte dog om, at der kun var det halve, mens andre meldte om op til 20.000 tilskuere. Tirsdag aften var det ikke muligt at få bekræftet det endelige besøgstal.

Det er dog sikkert, at mange tusinde nysgerrige sjæle var fyr og flamme for at få et glimt af flytningen, selvom vejret ikke ligefrem indbød til udendørs aktiviteter ved Rubjerg Knude Fyr.

Dennis Furrebæk, delingsfører i Hjemmeværnet. Foto: Claus Bonderup

Dennis Furrebæk, delingsfører Hjemmeværnet, kunne melde om en stille og rolig arbejdsdag for trafikdirigenterne, selvom de skulle tidligt ud af fjerene for at holde styr på p-pladsen.

- Vi kom klokken halv seks og der var der mange autocampere, som havde holdt der i nat. De kom helt fra Slagelse og Næstved og alle mulige mærkelige steder fra, sagde han.

Mange tilskuere tog da også de shuttlebusser, som Hjørring Kommune havde sat ind til lejligheden.

Erik Dahl Nielsen. Foto: Claus Bonderup

-Jeg havde på fornemmelsen, at det ville være dumt at tage bilen herud. Der er jo ingen grund til at sidde i kø, når man kan blive kørt. Og så er det endda gratis, fortalte Erik Dahl Nielsen, 66, da han stod af bussen fra Løkken.

Andre hoppede på cyklen for at undgå parkeringsproblemer og trafikpropper.

Matias Jensen, Pernille Christensen og deres datter Tilde. Foto: Claus Bonderup

- Det var det nemmeste at cykle, der er jo ikke så langt, sagde 27-årige Matias Jensen, da han og familien var på vej hjem til deres sommerhus i Nr. Lyngby.

- Det var rigtigt spændende at se, at det lige pludselig får en ny plads, især når nu man kommer heroppe fra, fortalte han.

Deres datter Tilde på knap to år var dog ikke helt så fascineret af fyrets flytning som sin far.

- Det er hun vist ikke helt gammel nok til at forstå. Hun har bare leget i sandet, det var det, der var sjovest, tror jeg, sagde Pernille Christensen, 27, med et smil.

Boede i fyret som barn

Mange af de fremmødte havde ferieminder fra fyret, men Birgit Frederiksen, 70, fra Tårnby har nok alligevel flere minder derfra end de fleste. Hun boede nemlig i fyret som barn, da hendes far var fyrpasser.

- Vi flyttede ind, da jeg var 12 år gammel, og seks år senere - i 1968 - tændte og slukkede min far fyret for allersidste gang, fortalte hun.

På grund af sandflugten måtte fyret lukke, familien flyttede ud og senere sandede fyrmesterboligen fuldstændigt til.

De murbrokker, som ligger spredt rundt omkring fyret, stammer fra Birgit Frederiksens barndomshjem, fyrmesterboligen. Foto: René Schütze

Hun husker tydeligt, hvad hun tænkte, da hun flyttede ind med sin mor, far og to små søstre.

- Kan man bo i sådan en sandkasse?

Det kunne man. Og med tiden lærte hun at holde af dem.

- Det havde jo også sine fordele. Mine småsøstre havde altid en sandkasse lige udenfor døren. Og der var altid noget at lave. Sikke et arbejde det var at feje sand af alle de trapper, sagde hun med et grin.

