Murer-Kjeld skal flytte 120 år gammel dansk turistattraktion: - Hvis det vælter ...

Det er ikke ufarligt at flytte et 23 meter højt fyrtårn på toppen af en sandkasse.

Alligevel er det lige præcis det, der tirsdag kommer til at ske, når et hold driftige jyder med den lokale murermester i spidsen, flytter Rubjerg Knude Fyr cirka 70 meter.

- Hvis det vælter ned ad skråningen, så har vi da gjort forsøget, siger murermester Kjeld Pedersen til Ekstra Bladet, da han fredag eftermiddag kan holde fyraften.

Fakta: Fyret på rulleskøjter Rubjerg Knude Fyr blev bygget i 1899. Sandflugten i området blev dog hurtigt et problem, hvilket betød, at driften blev indstillet i 1968. Indtil 2002 var der museum, men det blev opgivet, da sandet slugte driftsbygninger omkring fyret. Alligevel besøger en kvart million mennesker hvert år fyrtårnet. Fyret er 23 meter højt. Havet æder hvert år to meter af kysten, og fyret står nu faretruende tæt på kanten. Flytningen af fyret koster fem millioner kroner. Lønstrup Murerforretning er hovedentreprenør på opgaven og BMS Krangården står for selve flytningen. Naturstyrelsen ejer fyret, men Hjørring Kommune er bygherre på flytteprojektet. Rubjerg Knude Fyr flytter ved, at det kører på rulleskøjter på et skinnesystem. Fyret kører cirka otte meter i timen. Tirsdag aften står det efter planen omkring 70 meter længere inde i landet.

Fundamentet er blevet støttet, fyret er sat på rulleskøjter, skinnerne er lagt ud. Alt er klart. Kun de sidste småting mangler. Murer-Kjeld, som han hedder i lokalområdet, er hovedentreprenør på det noget usædvanlige flytteprojekt, men han vil ikke have hele æren.

- Det er ikke mig, der flytter det fyr. Det gør dem fra BMS Krangården. Det gør alle folkene deroppe. Og det gør kommunen. Vi har været et kæmpe hold, og vi har arbejdet i sandstorme og silende regn. Hvis fyret vælter, er det i hvert fald ikke fordi, der er nogen, der ikke har gjort alt, hvad de kunne, slår han fast.

Der er blevet arbejdet intenst på flytteprojektet i flere uger. Nu er de endelig klar. Foto: René Schütze

Frygter ikke fyrtårnets fald

Uanset hvor dygtige folk, der er sat på sagen, vil der altid være en risiko, når man arbejder mod naturens kræfter.

- Beregninger viser, at hvis vi gjorde det her 35 gange, så ville fyret vælte de tre. Men hvad kan vi bruge det til? Hvis vi er uheldige at ramme en af de tre gange på tirsdag, så er den beregning da lige meget, mener han.

- Vi boede i mange år i et hus, hvor vi kunne se fyret fra vinduet. Hver morgen stod jeg op og kiggede på det. Det fyr har altid betydet meget for mig, fortæller murermester Kjeld Pedersen fra Lønstrup. Foto: René Schütze

Alligevel bekymrer risikoen for et væltet vartegn foran 25.000 tilskuere og medier fra ind- og udland ham ikke.

- Fyret går i hvert fald ikke i stykker. Det er imponerende, hvordan de kunne bygge dengang. Det står der på kanten fuldstændigt udsat i det værst tænkelige klima, og de sidste 30 år, er det ikke blevet passet ordentligt. Men det står stadigt knivskarpt, siger han.

- Det er bare mere autentisk

Naturstyrelsen ejer Rubjerg Knude Fyr, og her roser skovrider Jesper Blom-Hansen Murer-Kjeld og holdets indsats.

- Hvis det vælter, har vi alligevel gjort vores bedste. Der var ikke noget alternativ, fortæller han.

Skovrider Jesper Blom-Hansen er mest bekymret for stabiliteten i det sand, fyret kommer til at stå på. Det var her ikke, da fyret blev bygget i 1899. Foto: René Schütze

Vesterhavet æder hvert år en luns af kysten, og med årene er fyret kommet til at stå faretruende tæt på kanten. Derfor skulle der ske noget nu.

- Vi undersøgte forskellige scenarier. Vi kunne pille det ned sten for sten og genopføre det et andet sted, men det er bare mere autentisk, at det ikke har været skilt ad, mener han.

Ti timer lang flyttedag

Selvom skovrideren har stor tiltro til folkene, basker enkelte sommerfugle stadig rundt i hans mave.

- Der er lavet alverdens udregninger, men hvem tør skrive under på, at det ikke går galt. Det er rigtigt, rigtigt svært. Den skrænt der kan glide, når vi begynder at rykke på fyret, forklarer han og peger på den stejle skråning bag fyret.

Rubjerg Knude Fyr står tæt på skræntens kant. For tæt. Foto: René Schütze

I starten troede han ikke på, at man kunne flytte fyret ved at sætte det på rulleskøjter, men efter at have fulgt arbejdet på byggepladsen de seneste uger er han mere fortrøstningsfuld.

- Nu når vi ser det hele her, så virker det jo dødsimpelt, siger skovrideren.

De forventer, at det tager ti timer at flytte det flere hundrede tons tunge tårn, og det er den første time, der er den mest risikable.

Ekstra Bladet er på stedet tirsdag og følger flytningen af Rubjerg Knude Fyr hele dagen.