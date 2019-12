Murer vandt 933 millioner i lotto - nu arbejder han gratis for kunderne

Den gigantiske sum penge kunne ikke afholde ham fra at arbejde, men den kan afholde ham fra at tage betaling for det

Det blev til hele 105 millioner britiske pund - svarende til 933 millioner danske kroner - da Steve Thomsen fra Selsey i det sydlige England i sidste måned vandt den helt store jackpot.

Det lod han dog ikke stige ham til hovedet, og i steder for bare at slappe af og nyde de mange mange penge, fortalte en afmålt Steve til britiske medier, at gerne ville arbejde videre som murer.

- Så snart jeg er kommet mig over chokket, bliver jeg nødt til at fortsætte med at foretage mig noget. Jeg er ikke typen, der bare kan sidde stille, sagde Steve Thomson til The Independent kort efter at have opdaget, at han netop var blevet mangemillionær.

Den 42-årige blev i sidste uge færdige med en del opgaver i lokalområdet, og ifølge The Sun tog han slet ikke betaling for det.

-Han ville ikke have betaling. Det viser virkelig, at han er god fyr, en ordentlig fyr, lød det fra en nabo.

Naboen fortæller, at han ikke spurgte ind til Steves mange penge, fordi han nok var træt af at tale om det.

- Jeg tror, det er ret dejligt for ham stadig at kunne arbejde, fordi det fjerner presset omkring, hvad han skal gøre med alle de mange penge, lød det.

Steve og konen har indtil videre planlagt at købe et nyt hus, så deres tre børn - en datter på otte og to sønner på ti og 15 år - omsider kan få hver deres værelse.

Den yngste søn har allerede ønsket sig en Tesla - og datteren har spurgt, om hun må få en lyserød iPhone. Den får hun, siger Steve Thomson.