Murer vandt 933 millioner i Lotto - nu er han tilbage på arbejde

Med 105 millioner britiske pund - svarende til 933 millioner danske kroner - ville det letteste i verden være at gå på tidlig pension og leve resten af sit liv i ren luksus og idyl.

Men ikke for mureren Steve Thomson fra Selsey i det sydlige England, der i sidste måned vandt den helt store Jackpot i Lotto-spillet Euromillions.

Den britiske far til tre har sit eget murerfirma, og da forskellige medier som The Guardian,The Independent og BBC skrev om hans gevinst, fortalte han, at han ikke havde planer om at stoppe med at arbejde.

- Så snart jeg er kommet mig over chokket, bliver jeg nødt til at fortsætte med at foretage mig noget. Jeg er ikke typen, der bare kan sidde stille, sagde Steve Thomson til The Independent kort efter at have opdaget, at han netop var blevet mangemillionær.

I første omgang lovede han som minimum at gøre igangværende opgaver hos sine kunder færdige.

Kører gammel bil og bærer fliser

Og nu har den nyrige 42-årige murer altså tilsyneladende gjort alvor af sit 'løfte'. Splash News har nemlig fanget flere billeder af Steve Johnson i færd med at bære rundt på fliser og kørende i den gamle bil, som han deler med sin forretningspartner Neil Peet. Det skriver britiske Metro.

Ifølge flere af de lokale, som The Sun har talt med, er det slet ikke til at se på Steve Johnson, at han for nylig er blevet stenrig.

Den selvstændige 42-årige murer har her lige fået overrakt en check på intet mindre end 105 millioner britiske pund. Foto: Ritzau Scanpix

- Steve er kæmpe jackpot-vinder, men han er først og fremmest en loyal murer. Han kunne sidde på en solfyldt strand, men i stedet er han stadig på arbejde som os andre, siger en af de lokale.

De 105 millioner britiske pund er den niende største gevinst, der nogensinde er blevet vundet i det britiske lotteri, som i sidste måned kunne fejre 25 års fødselsdag.

Steve Johnson har fortalt, at han først kom i tanke om at tjekke sin lottokupon, da en kollega, som han skulle køre med på arbejde, var forsinket. Han var med sine egne ord 'tæt på at få et hjertestop', da han kunne se, at samtlige syv tal på kuponen var rigtige. Til en efterfølgende pressekonference havde han og konen, Lenka Thomson, 41, svært ved at få fremstammet hele sætninger om deres store nye formue.

Tesla og iPhone

De har indtil videre planlagt at købe et nyt hus, så deres tre børn - en datter på otte og to sønner på ti og 15 år - omsider kan få hver deres værelse.

Den yngste søn har allerede ønsket sig en Tesla - og datteren har spurgt, om hun må få en lyserød iPhone. Den får hun, siger Steve Thomson.

Lenka Thomson fortæller, at hun først tog fejl af de mange nuller, og troede, hendes mand havde vundet 105.000 pund - hvilket svarer til 933.000 danske kroner - inden det til sidst gik op for hende, at han var blevet mangemilionær.

Hun har nu efterspurgt en juleferie for hele familien, og glæder sig desuden over, at hendes årlige ture til sit hjemland Slovakiet fremover bliver en del lettere at få råd til.