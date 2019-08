Murersvend om snyd: - Fuldstændig forkastelig

Dansk murer raser over, at 123 udenlandske håndværkere er blevet snydt på luksus-byggeri i København

For lidt i løn - og ingen feriepenge, pension og overtidsbetaling. 123 håndværkere fra blandt andet Italien, Rumænien og Albanien er blevet snydt for tilsammen 7,3 mio. kr. under byggeriet af medicinalfirmaet Ferrings nye luksus-domicil på Amager.

Tidligere i år blev de italienske entreprenørselskaber, Edilmaf og B.C.I. Service dømt i en voldgiftssag til at betale de udenlandske ansatte erstatning, men det er endnu ikke sket.

Den 34-årige danske murersvend Michael Hansen er rasende på sine udenlandske kollegaers vegne:

– Det er fuldstændig forkasteligt, at vi i 2019 stadig skal igennem de her sager om social dumping. Men gevinsten for firmaerne er stor, hvis de ikke bliver taget. Derfor er sanktionerne alt for milde.

– Vi burde have lovpligtigt kædeansvar, så hovedentreprenøren hæftede for underleverandørers underbetaling. Så ville man tænke sig om, før man bare tog et urealistisk billigt tilbud. Det her er pissehamrende uretfærdigt over for vores kolleger, som det går ud over. Jeg forstår ikke, hvordan man kan se sig selv i spejlet, hvis man udnytter nogle, som kommer til Danmark fra lande med dårlige levevilkår for at kunne forsørge deres familier. Det er skammeligt, siger han.

Hovedsædet Ferrings nye domicil bliver på 30.000 kvadratmeter – og vil være noget af det første, flypassagererne ser, når de indflyver til Københavns Lufthavn. Byggeriet gik i gang i 2017 og bliver opført på en trekantet mole på Amager Strandvej. Bygningen er formet som en omvendt pyramide og får plads til 600 ansatte. Domicilet skulle have været færdigt i november 2019, men er nu udskudt til ultimo 2020. Prisen var oprindeligt 1,1 mia. kr., men forsinkelsen vil formentlig betyde en betydelig merudgift.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Edilmaf, der er dømt for at have snydt 108 medarbejdere og fået en bod på syv millioner kroner. B.C.I. Service, der skal betale 600.000 kroner i erstatning for underbetaling af 15 medarbejdere, er heller ikke vendt tilbage.

Ferring nye hovedsæde til over 1 mia. kroner bliver noget af det første passagererne ser, når de indflyver til Københavns Lufthavn. FOTO: Linda Johansen

Hos Ferring tager man til gengæld dyb afstand fra, at byggeriet er blevet ramt af social dumping, fortæller administrerende direktør Marianne Kock.

- Vi tager dyb afstand fra, at reglerne ikke er blevet overholdt – og vi har gjort alt, hvad vi kunne, for at det ikke skulle ske.

- Vi har entreret med en entreprenør med en kontrakt, hvori det meget tydeligt står, at de skal opfylde overenskomsten og overholde de krav om løn- og arbejdsvilkår, der er i Danmark, så der på ingen måde kan foregå social dumping. Samtidig har vi også gjort det klart, at entreprenøren er ansvarlig for, at reglerne bliver overholdt, hvis de går ind og laver underentrepriser.

Men nu er det så sket alligevel. Hvad gør I ved det?

- Første gang, vi hørte om det, tog vi fat i vores entreprenør, der er ansvarlig for det her, og sagde, at det skulle de få styr på med deres underentreprenører. Det har de også sagt, at de nu ville.

Har I et ansvar for det her?

- Jeg mener, at vi har taget alle vores forholdsregler. Vi har også fra starten været i dialog med 3F og Dansk Byggeri for at sikre os. Det ligger slet ikke i vores dna at gøre sådan noget.

Hvis italienerne ikke vil betale de 123 ansatte, der er blevet snydt, vil I så?

- Nu må vi se, om de ikke betaler. Jeg ved godt, tidsfristen er overstået, men vi har haft møder siden da.

Og hvis de ikke gør?

- Vi har en aftale med vores entreprenør om, at det er dem, der tager sig af det.