Museer og zoologiske haver åbner snart igen i Tyskland

Museer, zoologiske haver og udstillinger over hele Tyskland får lov at åbne op igen fra på mandag, efter at coronaudbruddet tvang dem til at lukke.

Torsdag nåede forbundskansler Angela Merkel til enighed med lederne af de tyske delstater om en plan for en gradvis genåbning, skriver nyhedsbureauerne dpa og Reuters.

I denne uge kunne mange mindre forretninger genåbne.

Mandag genåbner museerne i Berlin, men det bliver med skrappe krav til håndhygiejne.