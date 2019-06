Museum i millionunderskud

2018 var ikke et tilfredsstillende år for kunstmuseet Aros i Aarhus.

Museet havde 508.008 betalende gæster, hvilket er en tilbagegang fra 722.109 i 2017.

Det fremgår af Aros' årsregnskab for 2018.

Museumsdirektør for Aros Erlend Høyersten er skuffet over resultatet.

- 2018 var i forhold til vores egne forventninger ikke et tilfredsstillende år for Aros. Vi havde store forhåbninger til blandt andet besøgstallet efter et rekordhøjt 2017, siger han i en pressemeddelelse.

Museets årsresultat er mærket af de lavere indtægter i 2018. Årsresultatet lander således på et minus på næsten 3,5 millioner kroner. Til sammenligning kunne Aros i 2017 fremvise et overskud på 1,9 millioner kroner.

Bundlinjen

I årsregnskabet bliver der peget på flere af de bagvedliggende årsager for det skuffende år.

Aros opnåede blandt andet ikke de forventede besøgstal i vinter- og efterårsferierne, som ifølge museet 'betyder meget for bundlinjen'.

Derudover har varme måneder i april og maj 2018 haft betydning i forhold til antallet af lokale besøgende, lyder vurderingen.

Trods tilbagegangen er ledelsen stadig 'stolte' af besøgstallet, som de mener, bør ses i relation til, at museet ligger i en by med omkring 300.000 indbyggere.

- Hvis vi tager en periode på fem år fra 2014 til 2018, så har Aros i gennemsnit indløst cirka 580.000 billetter årligt, og det kan vi glæde os over, fordi det fortæller noget om, at Aros er et attraktivt og relevant museum for rigtig mange mennesker fra hele verden, siger Erlend Høyersten i pressemeddelelsen.

Alt i alt erklærer Aros, at 2018 er et år, museet kan være 'stolt af'.