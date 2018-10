Musikboss i modvind efter aflysning: Jeg er træt af at blive svinet til

Omkring 2500 uforløste billetkøbere til den aflyste Hede Rytmer-festival i Esbjerg i september, er vrede over, at den midtjyske festival-boss Oliver Zähringer allerede har annonceret næste års Hede Rytmer i sin hjemby, Silkeborg.

Vreden skyldes, at billetkøberne fortsat har deres penge til gode hos foreningen Esbjerg Musik og Kultur Event, som Zähringer står bag. I Silkeborg er det en forening med et lignende navn, der med Zähringer som boss, står for Hede Rytmer.

Ingen byttebillet

Men det er ikke ensbetydende med, at vestjyderne uden videre kan indløse deres billetter i festival-bossens hjemby.

- Hvis det skete, kunne de sælge billetterne videre på det grå marked. Og hvis vi giver 2500 billetter ud, så har vi kun plads til halvdelen af de gæster, vi skal have, og så går Silkeborgs Hede Rytmer ned, siger Oliver Zähringer til jv.dk.

Til Ekstra Bladet siger festival-arrangøren, at han ikke vil besvare spørgsmål i telefonen, men kun skriftligt.

Hvorfor ikke?

- Fordi jeg er træt af at blive svinet til, hver gang jeg siger noget i den sag. Folk udtaler sig om noget, de ikke kender noget til. Og hvis jeg svarer på et spørgsmål, kommer der bare lort tilbage. Det gider jeg ikke.

- Folk tror, det er mig personligt, der står for Hede Rytmer. Men det er forkert. Der står en forening bag, som hedder et bynavn efterfulgt af Musik og Kultur Event. Det er selvstændige foreninger med selvstændig økonomi, siger Oliver Zähringer.

Delvis refusion

- Jeg kan sige, at vi har brugt meget tid på at isolere de økonomiske krav i Esbjerg. Og billetkøberne vil få en delvis refusion - ikke det fulde beløb, men nogle af pengene.

Hvor meget?

- Det er for tidligt at sige. Det er et kæmpe arbejde at rede ud, fordi alle billetkøb skal gennemgås enkeltvis manuelt, siger han og pointerer, at han udelukkende udtaler sig på vegne af Esbjerg-foreningen.

Oliver Zähringer overtog for en fem-seks år siden ruinerne af det daværende Hede Rytmer i Silkeborg, der gik ned med stort underskud. Siden har har ændret navnet til Nye Hede Rytmer, der i dag er en profitabel begivenhed, og som støtter det lokale kulturliv.

I Esbjerg skulle publikum have oplevet Sanne Salomonsen, Burhan G, Michael Falch, Infernal, Medina, Mads Langer, Nik & Jay og Dizzy Mizz Lizzy.