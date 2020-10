Musikchef død med corona

Dirigenten Alexander Vedernikov er død med corona efter et længere forløb med lungebetændelse. Han pådrog sig smitten under et ophold i Moskva. Han blev 56 år gammel. Det bekræftes af Det Kongelige Teater.

I sidste uge blev det kendt, at han var blevet corona-smittet, og ifølge Ekstra Bladets oplysninger blev hans tilstand dramatisk forværret i går.

Musikchefen skulle have dirigeret Beethovens 9. symfoni med Det Kongelige Kapel fredag aften. Koncerten bliver alligevel gennemført, men med dirigenten Richard Farnes på podiet.

- Han har gjort utroligt meget for den danske klassiske musikscene. Den kærlighed, han havde til musikken, og det mod, han viste til at prøve ting af, kunne vi ikke have været foruden, siger Jakob Weber, der er percussionist og spillede under russeren i Odense Symfoniorkester til Ekstra Bladet.

Russiske Vedernikov tiltrådte i 2017 som chefdirigent for Det Kongelige Kapel. Foto: Gregers Tycho

Klasser over de fleste

Den russiske dirigent kom til Danmark i 2009 for at dirigere Odense Symfoniorkester efter 10 år ved Bolsjoj-teatret i Sankt Petersborg.

Det var noget af et scoop ifølge Jakob Weber.

- Det var ikke normalt for et dansk orkester at kunne tiltrække sådan et navn som chefdirigent. Han er den bedste, symfoniorkestret nogensinde har haft, siger Jakob Weber.

Odense Symfoniorkester får næppe en bedre dirigent igen, hvis du spørger percussionisten.

- På de næsten ti år, han var ved os, fik han os til spille sammen og til at lytte til hinanden, så det blev helt magisk, siger Jakob Weber.