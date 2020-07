Musikgigant nede

Streamingtjenesten Spotify er fredag stoppet med at virke

Hvis du lige nu forgæves forsøger at åbne Spotify-appen på din telefon for at lytte til din yndligsmusik, så må du vente lidt endnu.

Streamingtjenesten er nemlig nede i øjeblikket, oplyser Spotify på deres Twitter.

De arbejder på at løse problemet, så man igen kan åbne appen.

I følge The Independent ser fejlen kun ud til at ramme Iphone-brugere, mens man fortsat kan bruge tjenesten på sin computer og Android-telefon.

Opdateres...