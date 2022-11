Musk: Twitter risikerer konkurs

Twitter-ejer Elon Musk har torsdag fortalt sine medarbejdere, at konkurs ikke er udelukket.

Det skriver chefredaktøren for tech-nyhedsbrevet Platformer på Twitter ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Musk er angiveligt usikker på, hvor meget mere virksomhedens økonomi kan holde til.

En kilde fortæller til Reuters, at Musk torsdag amerikansk tid deltager i et møde med Twitters ansatte.

Tidligere torsdag skrev nyhedsbureauet AP, at Elon Musk har fortalt sine ansatte, at det er slut med at arbejde hjemmefra i lige så høj grad som hidtil.

Derudover har han varslet, at selskabet går mod hårde tider.

Medie: Socialt medie risikerer at kollapse

Meldingen til de ansatte torsdag var den første kommunikation fra Musk til hele medarbejderstaben, siden han overtog direktørposten for cirka halvanden uge siden.

- Der er ingen pæn måde at sige dette på, skrev han.

Annonce:

- Uden tilstrækkelige abonnementsindtægter er der stor sandsynlighed for, at Twitter ikke vil overleve den kommende økonomiske nedtur.

For nylig meddelte Musk, at Twitter vil indføre en brugerbetaling på otte dollar om måneden for en såkaldt verificeret konto.

Det betyder, at det kommer til at koste cirka 60 kroner om måneden, hvis man som bruger ønsker en verificeret konto med et lille blåt flueben ud for ens brugernavn.

Det blå flueben eksisterer på tværs af en lang række sociale medier. Det viser, at det sociale medie har verificeret, at brugeren rent faktisk tilhører den person eller det firma, som den repræsenterer.

Twitter har endnu ikke oplyst, hvordan det fremover vil verificere, at de brugere, der har et blåt flueben, rent faktisk tilhører de mennesker, som profilerne hævder.

Giver Musk fingeren: Supermodel sletter Twitter

I sidste uge oplyste Twitters sikkerhedsdirektør, Yoel Roth, at virksomheden har fyret omkring 50 procent af sine ansatte.

Annonce:

Det svarer ifølge avisen The New York Times til cirka 3700 stillinger.

Efter et langt og bøvlet forløb lukkede mangemilliardæren Musk i slutningen af oktober en aftale om at købe Twitter for 44 milliarder dollar - cirka 331 milliarder kroner.

Elon Musk står bag elbilgiganten Tesla og rumfartsselskabet SpaceX.