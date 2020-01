Muslim raser mod McDonalds: 'Jeg stolede på jer'

Fida Hussein fra Small Heath i England er slet ikke glad efter hans sidste besøg hos fastfoodkæden McDonalds. Her tog han nemlig en bid af en McMuffin, der viste sig at være fuld af svinekød.

Ifølge den praktiserende muslim havde han aldrig smagt svinekød før den uheldige bid, og han havde brugt hele sit liv på at leve efter sin tro, der forbyder, at man spiser svin.

Det fortæller han til det lokale medie Birmingham Live, hvor han også viser billeder frem af sin kvittering og den uheldige bestilling.

Den 49-årige forlanger nu en undskyldning fra McDonalds.

Hver morgen går manden nemlig hen på restauranten for at få sin morgenmad, men 17. december gik det altså helt galt.

- Jeg stolede på dem. Jeg så 'Judge Judy' (tv-program, red.) og bed ned i min McMuffin og med det samme vidste jeg, at noget var galt. Jeg vidste det var kød, jeg smagte. Smagen var forfærdelig, jeg spyttede det ud med det samme. Det var så forkert. Det er et meget følsomt emne, men det kunne jo ske for alle, hvis de var veganer eller på en anden form for diæt, fortæller han til mediet.

Han tog med det samme tilbage til McDonalds og talte med en kvindelig og mandlig leder. De anbefalede ham at klage online.

- Kvinden prøvede at sige: 'Kan vi ikke holde det her mellem os og ordne det i butikken', men jeg var selvfølgelig ikke tilfreds. Jeg er praktiserende muslim med et langt, flot skæg, som jeg er stolt af, så de vidste, at jeg har holdt mig fra svinekød hele livet. McDonalds er en stor kæde. De skulle ikke begå fejl som denne.

Ikke god nok undskyldning

Ifølge Fida Hussein fik han sin rigtige bestilling uden kød og et svar fra McDonalds, hvor der stod, at det nu var løst, da han havde fået den rigtige ordre efterfølgende.

Birmingham Live har dog kontaktet kæden, der fortæller, at man stadig er ved at løse kompensationen, men at McDonalds har givet kuponer til gratis mad.

Det er Fida Hussein dog ikke tilfreds med.

- Jeg vil gerne have en ordentlig undskyldning og økonomisk kompensation. Jeg er knust. Jeg har slet ikke lyst til at komme der mere. Jeg er så ydmyget.

En talsperson fra McDonalds har undskyldt for den forkerte bestilling.

'Vi har mange måder til at sikre, at vi altid giver den rigtige bestilling til vores kunder. Vi vil gerne undskylde til kunden, det var aldrig vores mening at dette skulle ske. Vi anerkender, at det er uacceptabelt at servere kød, når der er blevet bestilt noget vegetarisk. Så snart vi hørte om det, undskyldte vi og tilbød ny menu. Vi kan forstå, at kunden lige nu taler med vores kundeservice, hvor de prøver at finde en løsning', lød det.