'Muslimer for fred' rydder Rådhuspladsen - igen

Der er ikke et spor af nytårskrudt på Rådhuspladsen takket være initiativet 'Muslimer for fred'

Traditionen tro bliver der fyret en hulens masse krudt af på Rådhuspladsen i København, når vi siger goddag til det nye år.

Det er flot, men det efterlader en masse skrald, pap og plastik, der får Rådhuspladsen til at ligne lossepladsen.

Det har 'Muslimer for fred' - igen - i år sørget for at rydde op. Det er nemlig blevet en tradition, som har stået på siden 2011.

- Det handler om at gøre en god gerning. Vi vil gerne med denne gestus udtrykke næstekærlighed og godt nytår til danskerne, fortæller talsmand for 'Muslimer for fred', Falah Malik, og fortsætter:

- Vi har tænkt os at fortsætte de næste år også.

Allerede torsdag den 30. skrev initiativet på sin facebookside, at de ville rydde Rådhuspladsen i København op, og at alle var velkomne til at deltage.

Artiklen fortsætter efter videoen ...

Og der må have været rigeligt at rydde op på Rådhuspladsen, fordi det så sådan her ud, da klokken slog tolv.

Det blev til 27 folk, der alle startede klokken 7.30 i morges udstyret med refleksveste, skraldesække og gribetænger med at rydde op efter aftenens og nattens nytårsrabalder. Og da klokken blev 9, var de færdige.

På 'Muslimer for freds facebookside bliver oprydningen også hyldet i kommentarsporet.

'Stor respekt herfra. Godt nytår'

'Rigtig godt nytår til jer alle. Jeg bliver så rørt over jeres indsats. Tak for jer'

'En god tradition I har skabt. Jeg ville håbe, ALLE danskere ryddede op efter sig'

Oprydning af Rådhuspladsen

Fuld skærm