Muslimer rydder op efter nytårsdruk

Når man ser sig om i København en nytårsmorgen, må man tage sig til hovedet over alt det svineri og al den vandalisme, der er resultatet af nytåret. Det samme er tilfældet i Århus, og mange andre steder i landet. Danskerne har tilsyneladende fået den ide, at de kan svine så meget de vil, og at andre skal rydde op efter dem, mens de sover branderten ud.

Men inden kommunens egne folk når at komme på gaden for at gøre rent, er grupper af Muslimer for Fred i gang - for egen regning og af eget initiativ.

I Hvidovre har Muslimer for Fred ryddet op i ca. 20 år. I Aarhus er det kun andet år, de er i gang. Foto: Ernst van Norde

- Muslimer for Fred udspringer af moskeen i Hvidovre, og som en af vores kampagner begyndte vi for ca. 20 år siden at rydde op efter nytårsaften i Hvidovre. Det gjorde vi for at gøre en god gerning og for at vise samfundssind - for at vise at vi gerne arbejder for vores land, fortæller imam i Aarhus Falah Malik.

Oprydderne går i gang tidligt om morgenen. Foto: Ernst van Norde

Han tilføjer, at de ser det som et uegennyttigt stykke arbejde, og at de selv køber plastikposer, handsker og de grønne veste, som oprydderne bærer.

- For syv år siden begyndte vi også at rydde op på Rådhuspladsen i København, og efter at jeg flyttede til Århus som imam for vores lille menighed her, er vi også begyndt at rydde op i Aarhus. Det er andet år nu, forklarer han.

Selv den million cigaretskod, som er trådt ned imellem brostenene, bliver samlet op. Foto: Ernst van Norde

Muslimer for Fred udspringer af Ahmadiyya-trossammfundet, og deres syn på islam og koranen deles ikke af de øvrige muslimske menigheder. Alligevel inviterer Muslimer for Fred hvert år andre muslimske grupperinger til at deltage i oprydningerne og på den måde gøre en symbolsk indsats for deres land.

- I år havde vi to muslimer fra en anden menighed med i Aarhus. Det er vi glade for. Som altid når man tager initiativer, skal det lige have sin tid. Imens fortsætter vi ufortrødent vores oprydning nytårsmorgen, og jeg vil understrege, at vi er glade for at kunne hjælpe til, fastslår imam Falah Malik.

Nytårsoprydningen ville for de flere forekomme at være en uoverskuelig opgave, men Muslimer for Fred går til opgaven med højt humør og stor energi. Foto: Ernst van Norde

