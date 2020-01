Muslimsk gruppe rejser til brandhærget område: Laver mad til udmattede brandfolk

En gruppe medlemmer af foreningen Newport Islamic Society bliver lige nu hyldet på de sociale medier, efter de er rejst til et af Australiens mest brandhærgede områder for at hjælpe de mennesker, der er blevet påvirket af de raserende bush-brande.

På Facebook-siden 'Human Appeal International - Australia' har gruppen delt billeder, hvor de tilbereder måltider til de udmattede brandfolk fra Johnsonville Volunteer Fire Brigade. Brandmændene arbejder lige nu på højtryk for at få slukket brandene, der har bredt sig i området East Gippsland den seneste uge.

Det skriver blandt andre Daily Mail Australia, der har talt med Lookman El Kurdi, som er en af de frivillige fra Newport Islamic Society.

- Det var meget emotionelt at se, hvor trætte de var. De var bare helt udmattede, siger Lookman El Kurdi til mediet og fortsætter:

- Det føltes rigtig godt i det mindste at give dem noget mad og bede for dem og vise dem, at vi tænker på dem.

Han fortæller videre til mediet, at han og de andre medlemmer af organisationen følte sig forpligtet til at gøre noget, efter de så, hvor slemt det stod til rundt omkring i Australien.

Udover at lave mad til brandmændene fik de frivillige fra Newport Islamic Society også samlet fem hele vognlad med ting, som nødstedte australiere rundt omkring i regionen lige nu har brug for.

- Vi ringede rundt, og inden for 48 timer havde vi samlet så mange ting sammen.

Mindst 23 mennesker er indtil nu døde som følge af de voldsomme bush-brande, der har hærget rundt omkring i Australien siden september 2019. Seks mennesker er savnet i de ramte regioner.

