Muslimsk soldat sagsøger hæren: De tvang mig til at fjerne min hijab

En kvindelig soldat planlægger at lægge sag an mod den amerikanske hær, efter hun angiveligt blev kaldt ’terrorist og ’ISIS’ og blev tvunget til at tage tørklædet af

En muslimsk soldat vil sagsøge den amerikanske hær for angiveligt at have tvunget hende til at tage sin hijab af foran sine soldater-kollegaer.

I et interview med Yahoo fortalte Cesilia Valdonivos for omkring en uge siden, at hun er blevet udsat for ’ekstremt hadefuld’ adfærd på grund af sin muslimske identitet.

- Jeg blev kaldt terrorist. Jeg blev kaldt ISIS. Jeg hører kommentarer om, at jeg er årsagen til, at 9/11 fandt sted. Der er meget vrede og fjendskab, fortalte hun i interviewet, der den seneste uge er gået verden rundt.

Tvunget til at fjerne hijab

Hun fortæller, at hun tilbage i juni 2018 havde fået tilladelse af sin oberst til at bære hijab sammen med sin uniform.

Men i sidste måned indsendte hun en klage til den amerikanske hærs ligestillingskontor, efter hendes overordnede angiveligt tog fat i hendes arm, hev hende ud af geleddet og tvang hende til at fjerne hijabben foran alle hendes kolleger.

'Jeg følte mig flov og på en måde religiøst voldtaget', skrev hun i en mail til den juridiske organisation Military Religious Freedom Foundation, som repræsenterer hende i sagen.

Cesilia Valdonivos, der konverterede til Islam i 2016, fortæller til ABC, at problemet begyndte, da hun sidste år var i Afghanistan på sin tredje udsendelse. Her, fortæller hun, blev hun blandt andet kaldt 'pigen med hætten' og 'ninja', når hun gik i sin sorte hijab.

De hadefulde konfrontationerne stoppede angiveligt ikke, da hun kom hjem til USA, hvor episoden, hvor hun ifølge sin klage blev tvunget til at fjerne sin hijab, fandt sted.

Degraderet

Oven i det hele er hun blevet degraderet fra sergent til specialist, og selvom hæren afviser, at det har noget med Cesilia Valdonivos' klagesag at gøre, så mener hun alligevel, at det hænger sammen.

Hendes advokat, Mikey Weinstein, der er grundlægger og formand i Military Religious Freedom Foundation, fortæller nu til ABC, at de har planer om at lægge sag an. Lige nu er de i gang med at vurdere, om de skal gøre det ved at sende en klage til U.S. Commission on Civil Rights eller om de skal sagsøge lægge sag an i Denver, hvor Cesilia Valdonivos tjener, eller i Virginia, hvor Pentagon ligger.

Løst hår ikke tilladt

Militærbasen Fort Carson meldte i starten af marts ud, at 'sergent Valdonivos ifølge de tilstedeværende tydeligvis ikke havde styr på sit hår'.

'Den øverstkommanderende officer bad soldaten om at fjerne sin hijab for at se, om hendes hår var sat ifølge reglerne. Da hun havde fjernet sin hijab, opdagede soldatens ledere, at hendes hår var nede, hvilket ikke er tilladt mens man bærer uniform', lyder det i den officielle udtalelse ifølge blandt andre ABC og New York Post.

'Den øverstkommanderende bad sergent Valdonivos om at sætte sit hår ifølge reglementet og ikke lade det ske igen. Soldaten fik aldrig at vide, at hun ikke måtte være iført hijab, lød det videre.

Men i Cesilia Valdonivos' version af historien fortæller hun, at hun bruger en hætte under sin hijab, og hendes opsatte hår faldt først ned, da hun tog den af.

I endnu en officiel udtalelse i begyndelsen af denne uge bekræftede Fort Carson at have modtaget en ligerettigheds-klage i forbindelse med sagen, hvor Cesilia Valdonivos blev bedt om at fjerne sin hijab.

Cesilia Valdonivos og advokaten regner med, der kan gå nogle uger før de vurderer, hvordan de juridisk skal gribe sagen an.