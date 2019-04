Muslimsk svar til Paludan: - Nok er nok

En stor gruppe muslimer gik langfredag på gaden i fredelig protest mod had - vil have politikerne til at genindføre blasfemi-paragraffen

Fredag eftermiddag indtog en stor gruppe af muslimer gaderne i København fra Blågårds Plads til Rådhuspladsen for at markere deres stærke utilfredshed med det had, som særligt Rasmus Paludan spreder.

’Nok er nok,’ lød det højlydt igen og igen, mens menneskemængden bevægede sig gennem byen.

Demonstrationen blev fra start til slut afviklet fredeligt, men budskabet var også klart: Hvis de danske politikere ikke griber ind nu og stopper Rasmus Paludans afbrændinger af koraner og stopper hans fornærmende hån af islam, så kan det gå langt værre end de uroligheder, der søndag ramte Nørrebro og andre københavnske bydele.

- Vi ønsker ikke at provokere eller såre nogen, siger Khalid Alsubiihi, der er en af initiativtagerne til demonstrationen.

- Vi ønsker bare en respekt for, at vi også er danskere og borgere i det her samfund. Det næste, vi risikerer, er jo en ny massakre som den i New Zealand, hvor blot en enkelt mand kan tænde ild til det hele. Det skal vi undgå.

Kræver omstridt paragraf genindført Det var en fejl, at politikerne bortset fra Socialdemokratiet i juni 2017 afskaffede blasfemi-paragraffen. Det var beskeden fra de mange demonstranter, der nu har sendt en skriftlig appel til statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og resten af Folketinget. I den opfordrer de politikerne til at genindføre paragraffen i straffeloven. Samtidig skal det være forbudt at brænde og på andre måder ødelægge religiøse symboler som Koranen, Bibelen og lignende hellige skrifter, mener de muslimske demonstranter.

Vi er også danskere

Ifølge Khalid Alsubiihi betyder Koranen langt mere for ham og andre muslimer end blot at være en bog med nogle bogstaver på papir.

- Islam er den tro, vi lever efter i vores hverdag. Og Koranen er grundlaget for vores liv.

- De værdier brænder, håner og nedgør Rasmus Paludan. Derfor reageres der også, som det sker.

- Hvor går grænsen så for, hvad man må ytre sig om?

- Forskellen på os og ham er, at vi kommer med et fredeligt budskab i dag, hvor vi respekterer andres religioner, men vi kræver også respekt for vores. Han kommer med et budskab om, at han hader muslimer, og de må ikke være i Danmark.

- Han spreder had mod minoriteter og splitter os. Det er den store forskel på ham og os, mener Khalid Alsubiihi.

- Koranen er mere end en samling af papir, man bare kan brænde af og trampe på. Det er symbolet på vores religion, mener Khalid Alsubiihi, der stod i spidsen for fredagens demonstration. Foto: Anthon Unger

Bruger lovlige midler

- Hvad tænker du om, at der forleden blev tændt bål i gaderne, efter Rasmus Paludan besøgte Blågårds Plads?

- Jeg kan godt forstå, at muslimer bliver meget sårede og er harme over, at han kommer og gør de her ting. Det har intet med ytringsfrihed at gøre, hvad han laver.

- Men jeg siger også, at man skal lade være med at spille med på hans melodi. Det er jo præcis, hvad han vil, når folk handler voldeligt. Derfor har vi også demonstreret fredeligt i dag og brugt de lovlige midler, der findes i det danske samfund.

- Man skal da ikke brænde bål af. De containere, der blev brændt på gaderne, er jo også vores containere. Det er dem, vi bruger til at putte vores skrald i, lyder det fra Khalid Alsubiihi.

- I beder om hjælp fra statsministeren og andre politikere til at sætte en grænse for, hvad man må sige og gøre. Men hvor skal den grænse gå?

- Selvfølgelig skal man have lov til at kritisere og mene, at islam er den forkerte religion. Men det gør man ved at argumentere sagligt og med respekt for andre.

Med hævede koraner og slagord markerede gruppen fredeligt, at de ønsker politikernes hjælp til at stoppe Rasmus Paludan. Foto: Anthon Unger

- Så grænsen går ved det, som Paludan gør?

- Absolut.

- Hvad håber I så at få ud af demonstrationen i dag?

- De danske politikere og medier skal forstå, at vi rækker hånden ud nu og siger nok er nok. Tag vores hånd og lad os samarbejde. Vi er en del af det danske samfund og danske borgere, der elsker Danmark.

- Jeg har selv været udsendt med Den Danske Brigade og sat mit liv på spil for Danmark. De fleste muslimer i Danmark opfører sig ordentligt, arbejder og er en del af samfundet. Dem skal man ikke glemme ved at skære alle muslimer over en kam.

- Det går ikke det her.

