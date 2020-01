Muslimske børn og voksne ryddede Rådhuspladsen

En stor flok frivillige var stået tidligt op for at rydde op efter nytårsfesten på Rådhuspladsen

Mens de sidste branderter prajede taxaer og dinglede hjem efter noget, der lignede heftige nytårsfester, var over 50 muslimer fra Nusrat Djahan moskéen i Hvidovre stået tidligt op og ryddede op på Rådhuspladsen sammen med folk fra Københavns Kommune.

Også flere børn deltog i oprydningen. Heriblandt 14-årige Vali, der ryddede op sammen med sin far. Han nåede kun lige at sove i fire timer, fordi vækkeuret ringede klokken 4.

- Synes du ikke, at det var lidt tidligt at stå op der?

- Jo lidt, men det er det hele værd. Det er meget sjovt at være med herude, siger den overraskende friske unge gut.

- Hvorfor er det, at du gene vil være med til at rydde andres skrald op?

- Jeg synes bare, at det er meget fedt at komme op så tidligt og rydde op. Det er meget hyggeligt, siger han med et smil. Han medgiver dog, at han godt snart kunne bruge lidt mere søvn.

14-årige Vali var oppe til efter midnat, men formåede alligevel at stå op fire timer senere for at deltage i oprydningen. Foto: Henning Hjorth

Skrald i bunkevis

Der var ellers gang i Rådhuspladsen natten i gennem, hvor fyrværkeriet skød op til alle sider.

Her ses Rådhuspladsen kort før klokken 24. Privatfoto

Onsdag morgen før klokken ni var en toppet bunke af afskudte batterier, raketter og champagneflasker fejet sammen og på vej op i en lastbil.

Imad Malik er talsmand for Muslimer for fred, der står bag det tilbagevendende initiativ, der også løber af stablen i Aarhus, Nakskov og Hvidovre.

- Vi drikker jo ikke, så det er måske lidt nemmere for os end andre at stå tidligt op, siger han med et smil.

Han fortæller, at de mødes klokken 6 og beder fællesbøn, hvorefter de går ud og gør rent. Bagefter mødes de igen i moskeen til morgenmad.

- Så har vi det spirituelle, sociale og samfundsvelgørende. Vi mener, at man ikke kan tjene gud, hvis man ikke tjener sine medmennesker og det samfund, man er en del af. Det er den ånd, der ligger til grund for det, vi gør, siger han.

Imad Malik er talsmand for Muslimer for Fred og har været med til oprydningen alle år bortset fra et enkelt, hvor han var ude at rejse. Foto: Henning Hjorth

Det er også vigtigt for ham, at børnene kommer med.

Danner børnene

- Vi vil gerne danne vores børn til at være en del af og tjene samfundet. Nu har vi haft historier om nogle helt andre unge, der skød fyrværkeri mod nogle brandfolk. Det er i ekstremerne, men det er vigtigt at danne børnene allerede i en ung alder og få dem med, siger han.

Flere børn var stået tidligt op for at deltage i oprydningen efter nytårsfesten. Foto: Henning Hjorth

30-årige Ann Christine Viborg var på vej hjem fra sit arbejde på en cocktailbar i indre København kort efter klokken 8 og var meget imponeret over, at der allerede var ryddet foran rådhuset.

- Det er fantastisk. Jeg så en lille dreng, der kom med sin far og sagde, at 'nu skal vi også rydde op herovre'. Der er mange fordomme mod muslimer, og det er en dejlig måde at rejse sig over alle de fordomme, siger hun.

Ann Christine Viborg var på vej hjem fra arbejde, da hun så det store oprydningsarbejde. Foto: Henning Hjorth

Hun har tidligere taget hjem fra arbejde ved 5-6-tiden om morgenen, hvor der stadig har været fuldstændig proppet med nytårsskrald på Rådhuspladsen.

- Jeg er imponeret over, at det er gået så stærkt med at rydde op, siger hun, før hun vender næsen hjemad.

Foto: Henning Hjorth

Foto: Henning Hjorth

Foto: Henning Hjorth