Muslimske friskoler indberetter syv gange mindre end folkeskoler

Institut for Menneskerettigheder konkluderer i en ny rapport, at der sker syv gange færre indberetninger fra muslimske friskoler, end der gør fra folkeskoler

Der er risiko for, at børn fra muslimske friskoler, som bliver udsat for overgreb i form af misbrug, vold eller omsorgssvigt, ikke får tilstrækkelig hjælp.

Det advarer Institut for Menneskerettigheder om, efter de i en ny rapport kan konkludere, at muslimske friskoler har syv gange færre indberetninger end folkeskoler.

Det skriver Information.

- Vores rapport peger på, at der er en markant underrapportering på de muslimske friskoler. Det betyder, at vi er bange for, at der er børn, som ikke får den hjælp, de har brug for, siger Maria Ventegodt, som er ligebehandlingschef i Institut for Menneskerettigheder, til mediet.

Pligt til at indberette

Hvis en ansat har mistanke om, at et barn bliver udsat for vold, seksuelle overgreb, misbrug eller ringe sundhedsmæssige forhold i hjemmet, så har skolen pligt til at indberette det til kommunen.

I undersøgelsen forventede man flere underretninger fra muslimske friskoler, blandt andet fordi flere andre undersøgelser har vist, at vold i børneopdragelsen sker hyppigere i familier med anden etnisk baggrund.

Alligevel indberettes der altså markant mindre fra muslimske friskoler.

Rapporten er baseret på en analyse af elever fra 0. til 9. klasse i 2016. Her var der 29 muslimske friskoler, som tilsammen havde omkring 5000 elever og indberettede 0,9 gange pr. 100 elever.

Folkeskolerne indberettede 6,4 gange, mens de øvrige friskoler indberettede 2,7 gange.

Løser det internt

I rapporten har Institut for Menneskerettigheder ligeledes gennemført 22 interviews, som blandt andet er med skoleledere på muslimske friskoler.

Her peger de på, at der særligt er to årsager til, at muslimske friskoler indberetter mindre.

Den første årsag er, at de mener, de kan håndtere situationen bedst selv. Skolelederne siger blandt andet, at de har tætte relationer til forældrene, og at de har fælles værdier, som gør dem i stand til at håndtere det bedst selv.

Den anden årsag er, at nogle skoleledere opfatter det som et tillidsbrud at underrette myndighederne, fordi de ikke mener, at forældrene stoler på myndighederne. Skolelederne mener, at deres samarbejde med familien bliver dårligere, hvis de involverer kommunen.

Maria Ventegodt fortæller dog til Information, at det ikke er lovligt at undlade at indberette, selvom de mener, at de bedst løser situationen selv. Hvis barnet har alvorlige problemer, så må skolen ikke bare beslutte sig for at klare det internt.

Tilknyt en socialrådgiver

På baggrund af rapporten foreslår Institut for menneskerettigheder, at man tilknytter en skolesocialrådgiver til alle muslimske friskoler. I nogle kommuner er det allerede indført, heriblandt Københavns Kommune.

Ifølge Maria Ventegodt kan det hjælpe skolernes ansatte med at få øje på problemerne. Derudover kan det være med til, at det ikke opfattes som et tillidsbrud at indberette til myndighederne.

- Det kan tværtimod hjælpe skolen til at lave bedre underretninger til kommunen, sådan at der er større sandsynlighed for, at børnene får bedre hjælp. Og her kan en socialrådgivers faglighed komme i spil, siger hun til Information.