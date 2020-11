Muteret virus har alligevel ikke spredt sig til Sjælland

Den såkaldte cluster 5-variant af coronavirusset er kun fundet hos personer i Nordjylland. Der har altså ikke været et smittetilfælde på Midtsjælland, som myndighederne ellers tidligere har fortalt.

Det fortæller afdelingschef Thyra Grove Krause fredag eftermiddag på et pressemøde i Eigtveds Pakhus i København.

Når man tidligere har troet, at en person på Midtsjælland har været smittet, så skyldes det en fejl i håndteringen af de prøver, man har undersøgt, fortæller Krause.

Cluster 5-varianten har vist sig ikke at lade sig kue af de antistoffer, som ellers gør en ende på normale coronavirusser. Og derfor kan varianten i værste fald være en kæp i hjulet på en kommende vaccine.

Varianten, som er et resultat af den mutation, virus undergår med tiden - er alene fundet blandt mennesker og mink i Nordjylland. Den er fundet på fem minkfarme.

- Der er ikke fundet cluster 5 på andre end de fem farme, lyder det fredag fra Thyra Grove Krause.

Sundhedsmyndighederne frygter dels en spredning af cluster 5-varianten. Men man frygter også, at nye varianter med samme uheldige egenskaber som cluster 5 vil kunne dukke op.

Derfor har man besluttet, at alle mink i Danmark skal dø.

På fredagens pressemøde fortæller rigspolitichef Thorkild Fogde, at aflivningen af mink i de syv nordjyske kommuner, som er blevet underlagt særligt skærpede restriktioner, forventes afsluttet ved udgangen af den kommende uge.

Foreløbig er knap en million mink fordelt på 97 nordjyske minkfarme blevet slået ihjel. Det svarer til en tredjedel af alle nordjyske mink, som er fordelt ud over i alt 288 farme.

De nordjyske mink udgør omkring en femtedel af alle mink i Danmark. Man anslår, at der er mellem 15 og 17 millioner. Og de skal altså aflives hver og en.

I alt fem muterede varianter af coronavirusset er opstået på landets minkfarme. Thyra Grove Krause fortæller, at der i øjeblikket foregår undersøgelser af de øvrige andre varianter.

En af undersøgelserne har vist, at den variant har vist sig, at reagere på antistoffer, og dermed altså efter alt at dømme ikke er en trussel mod effekten af en kommende vaccine.