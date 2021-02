Myanmar-forsker: ‘Myrekrybende forfærdeligt’

Demokratiet er atter trådt under fode i Myanmar, og dansk forsker vurderer, at militærets pinlige nederlag ved det seneste valg kan være årsag til militærkuppet

Et militærkup har det seneste døgn har vendt op og ned på alting i Myanmar, og det hårdt prøvede er på ny forvandlet til et diktatur.

- Det er myrekrybende forfærdeligt. Vi taler om et land, som har bevæget sig langsomt fremad på en hullet, stenet vej, og som nu må tage store skridt tilbage, siger seniorforsker Helene Maria Kyed fra DIIS, Dansk Institut for Internationale Studier.

Ved valget i november vandt den tidligere modtager af Nobels fredspris, Aung San Suu Kyi, 80 procent af stemmerne med sit parti, men den massive folkelige opbakning har militæret altså underkendt.

- Det er et land, som på mange måder har blomstret i de senere år, og nu skal det så have sådan en hammer oven i hovedet.

- Det er ikke rart, siger Helene Maria Kyed, som er personligt og følelsesmæssigt påvirket af situationen, idet hun har boet og arbejdet i landet og har mange personlige forbindelser til landet.

En æressag

Militæret har erklæret, at det tager magten i foreløbig et år for at undersøge til bunds, om der er foregået valgsvindel. Militæret har sit eget parti, som ved valget led stort nederlag, og Helene Maria Kyed anser det for at være en mulig årsag til kuppet.

- Det kan ganske enkelt være en æressag for militæret. Når Aung San Suu Kyi vinder så stort ved et valg, hvor militærets parti lider nederlag i en grad, så det var pinligt, så er det muligt, at militæret på denne måde vil banke tingene på plads, siger Helene Maria Kyed.

- En anden årsag kan være, at hærchefen Min Aung Hlaing længe har haft politiske drømme. Han står til at blive pensioneret fra militæret, og hans håb var, at den politiske karriere skulle gå gennem militærets parti.

- Det gik så ikke, og spekulationerne går på, at han ikke har haft held til at presse Aung San Suu Kyi til at give ham en post som vicepræsident eller præsident, siger Helene Maria Kyed.

- Det kunne være årsagen til, at militæret har taget over, siger hun.

Helene Maria Kyed er koordinator på et større forskningsprojekt om lokal konfliktløsning og sikkerhed i Myanmar i samarbejde med forskere fra Yangon Universitet i Myanmar og Århus Universitet.

