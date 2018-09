Myanmar-leder: Intet galt med fængsling af journalister

Myanmars regeringsleder Aung San Suu Kyi forsvarer dommen over to Reuters-journalister og afviser, at dommen går imod ytringsfriheden.

Det sagde hun ifølge BBC og flere andre medier torsdag ved World Economic Forum i Vietnam.

De to Reuters-journalister blev 3. september idømt syv års fængsel for besiddelse af hemmelige politidokumenter i forbindelse med, at de undersøgte forfølgelsen af Rohingya-folket i Myanmar. Journalisterne er blevet dømt for at bryde den såkaldte 'Official Secrets Act', som er en lov, der har til formål at beskytte statshemmeligheder.

Ikke angreb mod journalistik

Suu Kyis kommentar kommer, efter at et stort internationalt politisk pres har været rettet mod hende efter fængslingen af de to journalister. Suu Kyi er blevet bredt kritiseret af det internationale samfund med kommentarer fra blandt andet FN og den amerikanske vicepræsident, Mike Pence.

Her har kritikken lydt på, at Suu Kyi bevidst modarbejder journalistik og ytringsfrihed. Men denne kritik lægger hun ikke meget i.

- De er ikke blevet fængslet, fordi de er journalister, de er blevet fængslet, fordi de har brudt loven, siger Suu Kyi.

- Jeg tvivler på, om folk rent faktisk har læst domsafsigelsen, som intet havde at gøre med ytringsfrihed, siger hun.

Kunne være håndteret bedre

Suu Kyi, der ikke officielt er Myanmars præsident, men af mange anses som landets reelle leder, er blevet stærkt kritiseret grundet hendes behandling af Rohingya-folket.

Myanmars militære forfølgelse af Rohingya-folket har sendt 700.000 på flugt, og FN ønsker nu at undersøge en række militærledere for folkemord.

Dette knyttede Suu Kyi også en kommentar til ved konferencen, da hun påpegede, at de set i bakspejlet godt kunne have håndteret situationen bedre. Myanmar afviser dog fortsat alle beskyldninger om lovbrud og folkemord.

Suu Kyi, som i 1991 modtog Nobels fredspris, blev tidligere anset som en menneskerettighedforkæmper. Men hendes ageren i forhold til de forfulgte Rohingyaer har stillet hende i et dårligt lys. Hun nyder dog fortsat stor popularitet i Myanmar, hvor Rohingyaerne ikke opfattes som velkomne.