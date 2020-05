Myldretiden er vendt tilbage på de travleste motorveje

I takt med at der gradvist bliver genåbnet mere og mere af samfundet, er bilerne begyndt at vende tilbage til de store veje.

Trafikken er nu efterhånden steget så kraftigt, at trafikanterne på landets travleste motorveje igen kan opleve et fænomen, som de færreste nok har savnet under coronakrisen - nemlig myldretiden.

Det skriver Vejdirektoratet i en pressemeddelelse.

- Vi kan se på vores trafiktal fra sidste uge, at der igen er trængsel på vores mest befærdede motorveje både om formiddagen og om eftermiddagen, siger afdelingsleder Kasper Rosenstand fra Vejdirektoratet.

Myldretiden har blandt andet indfundet sig på Køge Bugt Motorvejen, Holbækmotorvejen, Fynske Motorvej og Østjyske Motorvej ved Aarhus.

Her er trafikken steget med mellem 15 og 30 procent de seneste par uger.

På nuværende tidspunkt ligger trafikken på de travle motorveje kun 10 til 25 procent under deres normale daglige niveau. Der er dog regionale forskelle, oplyser Vejdirektoratet.

- Det er vores vurdering, at især personbiltrafikken vil fortsætte med at stige i takt med, at samfundet åbner mere og mere op, siger Kasper Rosenstand.

- Vores anbefaling til trafikanterne er derfor, at de atter skal til at indregne myldretiden i planlægningen af deres rejse, når de skal til og fra arbejde.

Ser man på den generelle trafikvækst, så fortsætter den også støt med at stige.

Vejdirektoratets nyeste tal fra sidste uge viser, at den samlede trafikmængde nu kun ligger 18 procent under niveauet fra umiddelbart før, at det danske samfund blev lukket ned.

Og når det kommer til lastbiler og varebiler er der for tiden endda flere af dem på vejene, end der var i februar før coronakrisen.

- Vi betragter det høje niveau af netop varebiler og lastbiler som udtryk for, at aktiviteten i erhvervslivet er stigende i denne tid, siger Kasper Rosenstand.