Myndighed griber ind: Direktører må ikke operere kønslæber

Styrelsen for Patientsikkerhed

Det er slut med at udføre intimkirurgi på det kendte privathospital H.C. Andersen Klinikken i Odense.

Styrelsen for Patientsikkerhed har indskrænket det faglige virke for både privathospitalets nuværende ejer og direktør, plastikkirurg Henrik Toft Nielsen, og den tidligere ejer, Jens Pilegaard Bjarnesen, der er en af landets rigeste plastikkirurger, så ingen af dem må foretage indgreb på ydre kvindelige kønsorganer længere.

'Styrelsen har vurderet, at der er begrundet mistanke om, at Henrik Toft Nielsen ved indgreb på ydre kvindelige kønsorganer har udvist alvorlig og gentagen kritisabel faglig virksomhed, som kan antages at være til fare for patientsikkerheden', lyder det i afgørelsen fra 8. november 2018.

Den tidligere og nuværende direktør for Privathospitalet H.C. Andersen Klinikken i Odense, plastikkirurg Jens Pilegaard Bjarnesen (t.v.) og Henrik Toft Nielsen. Foto: PR/H.C. Andersen Klinikken

Ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed har Henrik Toft Nielsen i hele ni tilfælde, som styrelsen har gennemgået, 'ikke har vejledt og udredt patienterne tilstrækkeligt forud for indgrebet'.

Præcis samme formuleringer benyttes om hans ældre kollega Jens Pilegaard Bjarnesen, der stadig arbejder på klinikken. Her gælder det dog to tilfælde.

Hvad er intimkirurgi? Intimkirurgi dækker over operationer på og omkring kønsdelene - typisk reduktion af de indre kønslæber eller fedtsugning af venusbjerget. I Danmark er det - modsat mange andre lande - ikke tilladt at få opereret sine kønslæber mindre af rent kosmetiske årsager, men kun hvis man har fysiske gener for eksempel smerter ved cykling eller sex. Sidste år blev 215 kvinder opereret på det offentliges regning. Mindre end fem fik operationen foretaget privat ifølge tal fra Sundhedsdatastyrelsen. Tallet for opererede på det offentliges regning toppede tilsyneladende i 2005, hvor knap 400 var under kniven. Over 12 procent af unge kvinder i alderen 15 til 24 år svarede i en stor undersøgelse af danskernes sexliv, Projekt Sexus, at de er enten utilfredse eller meget utilfredse med deres kønsdeles udseende. Tilfredsheden stiger tilsyneladende, jo ældre de adspurgte er. Vis mere Luk

'Kritisabel virksomhed'

Ekstra Bladet har søgt aktindsigt i de to plastikkirurgers sager hos Styrelsen for Patientsikkerhed. Styrelsen har identificeret fire sager, men afvist at udlevere dem til Ekstra Bladet i anonymiseret form. Ifølge Autorisationsloven gælder forbuddet i to år.

Henrik Toft Nielsen ønsker ikke at vise sin korrespondance med Styrelsen for Patientsikkerhed til Ekstra Bladet.

Privathospitalet H. C. Andersen Klinikken har siden 2000 holdt til i denne patriciervilla i centrum af Odense med Odense Å i baghaven. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Styrelsen for Patientsikkerhed ønsker ikke at udtale sig om de konkrete sager, men henviser i en mail til Autorisationsloven, hvor det fremgår, at styrelsen 'kan midlertidigt indskrænke en autoriseret sundhedspersons virksomhedsområde, hvor der er begrundet mistanke om, at sundhedspersonen er til fare for patientsikkerheden på et eller flere faglige områder på grund af alvorlig eller gentagen kritisabel faglig virksomhed, eller fordi vedkommende er uegnet til udøvelsen af erhvervet'.

Konfrontation - Ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed har der udvist 'gentagen alvorlig kritisabel faglig virksomhed, som kan antages at være til fare for patientsikkerheden' i ni tilfælde. Hvad er det for nogle sager, der har gjort det? - I Danmark er reglerne, at der skal være funktionelle gener, og det er også kun dem, vi har opereret på klinikken, men deres kritik gik ud på, at der var lavet en anbefaling fra Gynækologisk selskab fra 2011, tror jeg, som vi aldrig er blevet gjort bekendt med. Vores kunder kommer med smerter ved cykling og samleje især, og kritikken gik så på, at vi skulle have informeret dem langt mere grundigt om ændring af cykelsadel, seksualrådgivning og psykiatrisk profil. - Vi var ikke enig i deres afgørelse, men vi stoppede selvfølgelig med at lave indgrebet – på trods af, at vi aldrig har fået en klage, der er kommet medhold i. - Vil I begynde at udføre den type operationer igen fra næste år, når de to år er gået? - Nej, det vil vi helt sikkert ikke, hvis styrelsens tilgang til den samme som Gynækologisk selskab. Jeg kan egentlig godt lide den danske tilgang til det, at man også skal have nogle fysiske gener, men jeg synes, det er meget restriktivt i 2019, hvor man egentlig har ligestilling, at der er nogle kvinder, der helt objektivt har gener ved seksuelt samvær eller cykling, hvor det næsten er umuligt at blive opereret. - Du siger, at du ikke har fået de retningslinjer. Man kunne også mene, at man selv var ansvarlig for at holde sig opdateret inden for ens område. Kan dine patienter stole på, at du udfører andre operationer efter bogen? - Det vil jeg absolut mene. Jeg mener, vi er en af de mest velrenommerede plastikkirurgiske klinikker, så det føler jeg absolut, de kan. Ingen dialog

Jens Bjarnesen har samme opfattelse af sagen som sin kollega. - Kritikken har ikke noget med selve operationen at gøre. Det er det rent præoperative. Det undrer ham, at Styrelsen for Patientsikkerhed ikke har taget kontakt til de to plastikkirurger, inden den traf beslutning om at indskrænke deres faglige virke. - Det er bare en meddelelse, der er kommet. Det undrer mig da, at de ikke har ønsket at have en dialog, hvor hvis der var noget, de var utilfredse med, kunne de jo bare have henvendt sig.

Billedgalleri 1 af 2 Gynækolog Hanne Brix Westergaard synes, det er vigtigt med 'vidunderlig variation' hos kvinder. Foto: Nick Karsas bog 'Petals'. 2 af 2 Sidste år fik 215 danske kvinder opereret deres kønslæber. Foto: Nick Karsas bog 'Petals'.

Gynækolog: - Der er jo en industri omkring det her

Formand i Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi, gynækolog og overlæge Hanne Brix Westergaard, advarer kvinder mod at få foretaget intimkirurgi.

- Vi ved, at der hos mange kvinder er fokus på at have små indre kønslæber, men hos Gynækologisk Selskab synes vi, det er vigtigt med vidunderlig variation. Og operationen er ikke uden risici – man kan risikere, at der kommer arvæv, eller at der bliver skåret for meget.

- Har du kendskab til nogen, der er blevet fejlopereret?

- Ja, det har vi. Det er også derfor, at hvis det indgreb skal foretages, skal det være på et hospital. Der er jo en industri omkring det her, og når en plastikkirurg laver det, tjener han penge på det. Det gør vi ikke, så måske er barren for, hvornår de laver et indgreb, lavere, vurderer hun.

