Myndighed ser for stort brug af Novo Nordisks diabetesmedicin

En afdeling under Sundhedsstyrelsen mener, at for mange med type 2-diabetes får lægemidlet Ozempic fra Novo Nordisk uden at have prøvet andre lægemidler først.

Det siger Simon Tarp, som er farmaceut hos Institut for Rationel Farmakoterapi (IRF), til Politiken.

- Vi kan se, at mange af de personer, som i dag bliver startet i behandling med en GLP-1 (Ozempic, red.) ikke har forsøgt billigere og ligeværdige alternativer inden, siger han til avisen.

IRF er en afdeling, der hører under Sundhedsstyrelsen.

Ifølge farmaceut Simon Tarp burde flere have prøvet mildere og billigere medicin først.

Af de 25.000, som sidste år kom på behandlingen og fik tilskud til behandlingen fra det offentlige, var Ozempic den første medicin, som en fjerdedel af dem havde fået mod diabetes.

56 procent sprang flere behandlingsskridt over, skriver Politiken.

Annonce:

Simon Tarp siger til avisen, at IRF's opgave er at holde øje med, om brugen af lægemidler er rationel. Han siger, at det ikke er rationelt, når man kigger på, at Ozempic er et af de dyreste lægemidler mod diabetes.

Når man behandler type 2-diabetes starter man ifølge Politiken typisk med at bruge lægemidlet Metformin. Hvis det ikke virker, går man videre til andre.

Det er kun i undtagelsestilfælde, at Ozempic er udgangspunktet.

Diabetesforeningen er skeptisk over for udmeldingen fra IRF. Til Politiken siger forskningschef Tanja Thybo, at hun mener, at det kan gå ud over patienternes livskvalitet.

Hun tilføjer over for avisen, at det også kan blive dyrere for sundhedsvæsenet, hvis man skal prøve flere lægemidler af i de tilfælde, hvor Ozempic er det optimale lægemiddel.

Ozempic er Novo Nordisks bedst sælgende lægemiddel. Lægemidlet indeholder samme stof som slankemidlet Wegovy fra Novo Nordisk.