Myndigheder advarer badende

De danske badestrande bliver et yndet udflugtsmål for både turister og overophedede danskere i de kommende dages hedebølge. Men som de fleste ved, er det kun tåber, der ikke frygter havet.

Flere danske myndigheder advarer derfor mod skødesløs opførsel i badevandet. Navnlig når der er fralandsvind.

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi har på Twitter - på dansk, tysk og engelsk - advaret om, at selv den mindste vind kan få luftmadrasser til at drive til havs.

Også Forsvaret løfter pegefingeren over for eventuelle overmodige strandgæster og opfordrer til, at man især på kyster med fralandsvind holder øje med både badedyr og gummibåde.

Ifølge DMI er der onsdag udsigt til temperaturer op til 30 grader, mens termometeret torsdag kan runde 33 grader med mest varme i Syd- og Vestjylland.

- Vi har et højtryk liggende hen over os, som giver en sydøstlige strømninger, siger Klaus Larsen, der er vagthavende meteorolog hos DMI.

- Det betyder varm luft hen over landet, og det giver temperaturer pænt oppe i 20'erne rigtig mange steder og ved de vestvendte kyster på Sjælland og i Jylland i nærheden af 30 grader, siger han.

Det varme vejr forventes at fortsætte i weekenden og ind i næste uge, hvor temperaturen dog ser ud til at blive lidt lavere.

Myndighederne opfordrer til, at man følger de fem baderåd:

* Lær at svømme.

* Gå aldrig alene i vandet.

* Læs vinden og vejret.

* Lær stranden at kende.

* Slip ikke børnene af syne.