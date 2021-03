Myndigheder finder andet tilfælde af brasiliansk mutation

Der er konstateret endnu et tilfælde herhjemme af den brasilianske variant af coronavirus P1.

Det skriver sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på Twitter.

Der er dermed nu konstateret i alt to tilfælde af denne virusvariant i Danmark.

Sundhedsministeren oplyser, at man kender rejsehistorikken for den smittede, og at det er en del af smittekæden på den første person, der blev smittet med den brasilianske variant.

- Der er kendt rejsehistorik. Heldigvis ikke et tegn på samfundssmittet i DK, skriver Magnus Heunicke.

Han skriver samtidig, at der allerede er iværksat smitteopsporing og isolation.

Sundhedsministeren kunne onsdag oplyse, at myndighederne havde fundet det første tilfælde af coronavirus af P1-varianten i Danmark.

Den brasilianske variant vurderes at være mere smitsom end de gængse varianter af virusset, ligesom det også er tilfældet med den britiske og sydafrikanske variant.

Derudover er der mistanke om, at man kan blive smittet med varianten, selv om man tidligere har været smittet med en anden type af coronavirus.

Varianten blev konstateret første gang i januar i byen Manaus i Brasilien og hos japanere, der havde været i Brasilien.

Netop Manaus har været ramt af en kraftig anden bølge af smitte i starten af året, selv om mange indbyggere tidligere havde været smittet.

Samtidig er der mistanke om, at vacciner muligvis ikke er helt så effektive mod denne variant.

Det vides ikke, om man bliver mere syg, hvis man smittes med P1-varianten.

Den har ifølge Verdenssundhedsorganisationen (WHO) spredt sig til i omegnen af 30 lande.

I Europa er der blandt andet fundet tilfælde i Sverige, Færøerne, Finland, Frankrig, Tyskland og Belgien.